Katarzyna Alexander - znana jako Laluna Unique - to jedna z celebrytek wylansowanych przez stację TTV. Widzowie mogą ją kojarzyć z dwóch bliźniaczych formatów - "Królowe życia" oraz "Diabelnie boskie". Celebrytka dała się tam poznać jako miłośniczka zabiegów upiększających, drogich marek, luksusowych samochodów oraz osoba z ciętym językiem. Jej barwa osobowość sprawiła, że cały czas jest angażowana w nowe projekty. W ostatnim czasie zdradziła w rozmowie z Szalonym Reporterem, jaką kwotę jest w stanie zarobić za udział w zaledwie jednym odcinku programu ze swoim udziałem.

REKLAMA

Zobacz wideo Takie zdanie o Lalunie ma Sylwia Bomba

Tyle bierze Laluna za nagranie jednego odcinka programu "Diabelnie boskie"

Laluna nie podała konkretnej kwoty, którą inkasuje za jeden odcinek, ale przyznała, że jest to "dwukrotna przeciętna pensja". "Jestem od ośmiu lat w telewizji. Przy nakręcaniu jednego odcinka można powiedzieć, że zarabiam dwukrotną pensję miesięczną normalnego człowieka" - powiedziała. Choć trudno ocenić, co Laluna rozumie przez "pensję normalnego człowieka", możemy przypuszczać, że jej zarobki za jeden odcinek nie przekraczają trzech zer.

"Diabelnie boskie". Na czym zarabia Laluna?

Na czym jeszcze zarabia Laluna? Wiemy, że uczestniczka "Królowych życia" prowadzi butik, w którym sprzedaje m.in. peruki. Dzięki rozpoznawalności, którą zdobyła w programach, gwiazda może zarabiać także na udziale w walkach Fame MMA (każdy taki występ to zarobek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych) i jako influencerka na Instagramie. Dziś obserwuje ją ponad 460 tys. osób, a każdy kolejny nowy obserwator zwiększa zainteresowanie potencjalnych reklamodawców. Laluna na swoim profilu reklamuje samochody, torebki czy odzież. To jednak nie wszystko. Bohaterka show TTV jakiś czas temu oferowała sprzedaż miejsca na sponsorski tatuaż, który wykona na swojej skórze. Za taki "baner" trzeba zapłacić od pięciu do 20 tys. złotych. Trzeba przyznać, ze celebrytka wykazuje się całkiem niezłą kreatywnością w zarabianiu pieniędzy. Nie da się zaprzeczyć, ze 40-letnia gwiazda "Diabelnie boskich" ma smykałkę do biznesu.