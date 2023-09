Sophia Loren była zauroczona aktorstwem już od najmłodszych lat. Już wtedy podziwiała na ekranie największe gwiazdy i marzyła o tym, aby kiedyś dołączyć do tego grona. Dzięki ogromnemu samozaparciu i chęci szlifowania swojego warsztatu udało jej się dotrzeć na sam szczyt. Zagrała między innymi w "The Women" i "The Life Ahead". Niestety, fani mają spory powód do niepokoju. Media obiegła informacja o tym, że trafiła do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Gradek ocenia operacje za granicą. Ma faworyta

Sophia Loren musiała nagle przejść operację

Jak podaje "The Hollywood Reporter", 89-letnia Sophia Loren doznała wypadku w domu w Szwajcarii. Aktorka upadła w łazience, w wyniku czego złamała kość biodrową i udową. Natychmiast została przetransportowana do szpitala, gdzie przeszła operację. Gwiazdę czeka rekonwalescencja, a potem długa rehabilitacja. W tych ciężkich chwilach może jednak liczyć na wsparcie bliskich. Towarzyszą jej synowie - Carlo i Edoardo.

Panuje ostrożny optymizm co do wyniku operacji i powrotu do zdrowia Loren. Ten obejmie krótką rekonwalescencję, a następnie długą rehabilitacji - przekazuje "The Hollywood Reporter".

W związku z zaistniałą sytuacją aktorka będzie musiała zrezygnować z udziału w ważnym dla niej wydarzeniu. Miała się wybrać na otwarcie restauracji nazwanej jej imieniem w miejscowości Bari. Przy okazji miało jej zostać nadane honorowe obywatelstwo. Wszystkie uroczystości na ten moment zostały odwołane.

Sophia Loren otarła się o śmierć

Sophia Loren nie miała łatwego dzieciństwa. Wychowywała się w małym miasteczku Pozzuoli położonym nieopodal Neapolu. Już wtedy musiała się chować w salach kinowych przed bombardowaniem. Jedna z bomb kiedyś spadła tuż obok niej, na szczęście skończyło się jedynie na zranionym policzku.

Nie była to jedyna sytuacja, kiedy Sophia Loren otarła się o śmierć. W 1995 roku miała zostać gospodynią podczas festiwalu filmowego w Brukseli. Odmówiła tej propozycji, ze względu na to, że jej matka bała się latać samolotem. W trakcie lotu doszło do katastrofy, a wszyscy pasażerowie zginęli na miejscu. Zdjęcia włoskiej aktorki znajdziesz w naszej galerii na górze strony.