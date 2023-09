"Połomka" to nazwa domu Krzysztofa Mirucia, który kiedyś należał do znanego wokalisty, Jerzego Połomskiego. Urocza posiadłość z ogrodem przeszła spektakularną metamorfozę, co mogliśmy zaobserwować w jednym z wydań "Dzień Dobry TVN". Spójrzcie, jak teraz wygląda posesja.

Dom Połomskiego to prawdziwy luksus. Miruć z dumą mówi o projekcie

Posiadłość nie przypomina tej, która istniała za czasów Połomskiego. Dziś jego dawny dom to nowoczesna nieruchomość. Architekt odkupił go kilka lat temu od zmarłego w 2022 roku muzyka. "To Jerzy Połomski zaprojektował ten dom i rozpoczął jego budowę w 1976 r., więc ten dom jest historią, choć odrobinę go przebudowałem. Daje mi odrobinę prywatności i spokoju. Mogę tu odpocząć. Cisza, jest fantastycznie. Ten dom jest teraz po remoncie. Jest w sumie dziwny. Nie ma w nim drzwi, są same okna, chciałem mieć kontakt z ogrodem i lasem, chciałem widzieć, jak zmienia się las" - wyznał architekt w śniadaniówce.

To zresztą niejedyne nietypowe rozwiązanie, na jakie się zdecydował. W kuchni zamiast płytek na ścianie architekt zamontował lustro. Nie tylko daje to wrażenie, że pomieszczenie jest większe, lecz także, jak przekonuje Miruć, taka szklana tafla na ścianie w kuchni jest bardzo łatwa w czyszczeniu.

dom Krzysztofa Mirucia TVN

Parter domu ma 90 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc nie jest za duży. Udało się jednak wygospodarować tu miejsce na pokój dzienny, sypialnię i gabinet. Miruć starał się optycznie powiększyć przestrzeń, dlatego zadbał o obecność luster nie tylko w kuchni. Architekt zaprosił kamery również do swojej sypialni, gdzie może się pochwalić kilkoma niezwykłymi przedmiotami.

W moim łożu wezgłowiem są XVII-wieczne drzwi ściągnięte z Tybetu. Sypialnia nie jest duża, jest przytulna i świetnie się tu wysypiam. Tu jest też szkatułka pana Jerzego Połomskiego. Ten dom ma fajną historię, a ja takie historie lubię - wyznał.

Wrażenie robi jednak nie tylko wnętrze domu, lecz także okazały ogród. Budynek mieści się niemal w środku lasu, a w otoczeniu drzew znajdują się rzeźby, które są prezentem od przyjaciół Krzysztofa Mirucia. Architekt unowocześnił nieco przydomową przestrzeń - uzupełnił ją o obszerną altanę z wygodnymi meblami oraz jacuzzi. Więcej zdjęć odnowionej "Połomki" znajdziecie w galerii na górze strony.