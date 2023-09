Cindy Crawford, Naomi Campbell, Christy Turlington i Linda Evangelista to jedne z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w świecie modelingu. Zdjęcie zrobione przez Petera Linderberga na okładkę "Vogue", do którego zapozowały w 1990 roku wraz ze zmarłą niedawno Tatjaną Patitz, obiegło cały świat. Choć ich kariery przypadały na koniec XX wieku, to do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością. Do tego stopnia, że serwis streamingowy należący do Apple zdecydował się na stworzenie o nich filmu dokumentalnego. "The Super Models" przedstawia ich kariery od samego początku aż do teraz. W ramach produkcji gwiazdy ponownie się spotkały. Według ekspertów i części widzów była wokół nich "ciekawa dynamika".

Crawford, Campbell, Turlington i Evangelista kiedyś rządziły światem mody. Teraz znów można je zobaczyć razem

W jednym z odcinków pojawia się scena, w której modelki przygotowują się do sesji zdjęciowej w studio. Na miejscu jest już 57-letnia Crawford, 54-letnia Turlington oraz 53-letnia Campbell. Kiedy do sali wchodzi 58-letnia Evangelista, atmosfera od razu robi się napięta. Najpierw z uśmiechem wita się z Cindy i Christy, ale mina jej rzednie, kiedy dochodzi do Naomi. W tym przypadku ogranicza się tylko do oschłego i formalnego "Miło cię widzieć".

Serwis pagesix.com skontaktował się informatorem związanym z branżą, który przyznał, że coś jest na rzeczy. "Cindy zawsze była na obrzeżach tej grupy. Christy jest równa i stabilna. A potem masz te dwie skrajne osobowości - Campbell i Evangelistę" - tłumaczył.

To cztery różne kobiety, które znają się od czasów nastoletnich. Ich relacje są interesujące. Są jak siostry, z tym wszystkim, co z tym się wiąże, zarówno dobrym, jak i złym. Wiedzą, jak naciskać na guziki i co je rusza - dodaje.

Naomi Campbell i Linda Evangelista nie przepadają za sobą? Wiele na to wskazuje

Źródło zagranicznego portalu jeszcze raz podkreśliło, że Campbell i Evangelista mają zupełnie różne charaktery. "Oczywiście, niektóre osobowości są większe niż inne" - mówi informator. Warto także przytoczyć zajście, jakie miało miejsce podczas premiery serialu dokumentalnego na ich temat. Na imprezie zostały usadzone osobno. Nie były widziane także podczas pokazu Kima Jonesa w Mediolanie, który odbył się kilka dni temu.

Eksperci zwracają także uwagę na profile w mediach społecznościowych modelek. Naomi Campbell miała jakiś czas temu przestać obserwować Lindę Evangelistę na Instagramie. Nie oznaczyła jej także na zdjęciu z wydarzenia Vogue World w Londynie, do którego zapozowały razem z Turlington i Crawford. Takie pomijanie w sieci może wydarzyć się przypadkiem?