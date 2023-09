We wrześniu na antenę wrócił jeden z ulubionych programów widzów Telewizji Polskiej. Znów oglądać można "Rolnik szuka żony". W poprzednim odcinku bohaterowie przeczytali listy, które otrzymali od kandydatek bądź kandydatek. Mogliśmy też podejrzeć, jak mieszkają uczestnicy. Nie obyło się też bez wzruszeń i wielkich emocji. 24 września premierę miał chyba najbardziej wyczekiwany epizod. W niedzielę fani show poznali szczęśliwców, którzy otrzymali zaproszenie na gospodarstwa. Odbyły się też pierwsze randki.

"Rolnik szuka żony". Startował już do kilku edycji. Liczy, że mu się teraz uda?

W najnowszym odcinku najwięcej emocji wywołał na pewno pierwszy kandydat Ani. 35-letnia rolniczka, która poza prowadzeniem gospodarstwa, prowadzi też własny salon kosmetyczny, zaprosiła do siebie Bartosza z Niszawy. Szybko okazało się, że mężczyzna ma już spore doświadczenie. Próbował dostać się do kilku poprzednich edycji. Ostatnio pisał list do Kamili Boś.

Tymczasem uczestniczka dziesiątej edycji już na początku nie była do niego przekonana. Obawiała się, że 34-latek nie ma szczerych intencji i wcale nie szuka partnerki, a jedynie sławy i rozpoznawalności. Mimo to zdecydowała się spotkać z nim na randce. Bartosz też nie czuł, że może uda mu się zdobyć serce rolniczki. "Nie no szanse są raczej znikome. Nie oszukujmy się, konkurencja jest wysoka" - przyznał.

"Rolnik szuka żony". Tymi tekstami chyba nie kupił Ani. Próbował znaleźć wspólne cechy

"Zaciekawiło mnie to, że Bartek pisał także do poprzednich uczestniczek. Chciałabym się go zapytać, jaki ma w tym cel. (...) Czy chce tak naprawdę pracować na roli, czy krótko mówiąc, chodzi mu o tzw. fame" - wyznała przed spotkaniem Ania. Czy miała rację? Bartosz mimo wątpliwości przyszedł na randkę pewny siebie. Wcześniej wymieniał, dlaczego go zainteresowała. "W Ani urzekło mnie to, że naprawdę dużo nas łączy. (...) Oboje lubimy branżę beauty. Poza tym też miałem kiedyś maltańczyka" - wyliczał. Nie trzeba było długo czekać, a bohaterka dziesiątego sezonu spytała się 34-latka, dlaczego tyle razy próbował dostać się do programu. Jego odpowiedź wprawiła ją w osłupienie.

To było podobnie jak twoje małżeństwo, no nieporozumienie - oznajmił.

Rolniczka nawiązała też do słów, które zawarł w swoim liście. "Ponadto uwielbiam pomidory malinowe, smakują mi nawet bardziej niż pieczarki" - zacytowała. 34-latek nawiązał tym do specjalności dwóch kobiet, do których wysyłał listy. Kamila Boś prowadzi gospodarstwo z hodowlą pieczarek, a Ania z pomidorami. "Wiesz, niepotrzebnie to wyrywasz z kontekstu. To taki żarcik. Mam specyficzne poczucie humoru" - tłumaczył się. Kiedy zapytała go o to, dlaczego pisał do Klaudii, milczał. Ale do kamery wyznał: "Chciałem tylko podtrzymać tradycję". Mężczyzna wyznał, że jego największym marzeniem było wystąpienie w "Rolnik szuka żony". Nie ukrywał też tego, że poprzednie uczestniczki też mu się podobały. Według właścicielki gospodarstwa wypadł bardzo nieszczerze. Wprost przyznała, że nie mogłaby mu zaufać.

Fani "Rolnik szuka żony" nie zostawili na kandydacie Ani suchej nitki

Bartosz nie spodobał się także widzom programu, którzy swoje niezadowolenie wyrazili w mediach społecznościowych. Na oficjalnych profilach "Rolnik szuka żony" na Facebooku i Instagramie szybko zaczęły pojawiać się komentarze, które zaczęły krytykować zachowanie mężczyzny. "Nie zasłużył nawet na sekundę czasu antenowego. Przyszedł tylko po sławę, a ona zapraszając go, podała mu to na tacy", "Masakra", "Zabawne będzie gdy w kolejnej edycji nie będzie kobiety i napisze do chłopa 'dla tradycji'", "To się chłopaczek spalił..." - pisali. Myślicie, że zobaczymy go w następnej edycji? Więcej zdjęć z drugiego odcinka "Rolnik szuka żony" znajdziecie w galerii na górze strony.