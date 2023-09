Allan Krupa nie ma kontaktu z ojcem. Wybaczy mu pod jednym warunkiem

Syn Edyty Górniak i Dariusza Krupy coraz częściej pojawia się w mediach. Na co dzień obserwujemy, jak rozwija się jego kariera muzyczna. Tym razem mogliśmy usłyszeć, jak Krupa wspomina swojego ojca. W ostatnim wywiadzie zabrał głos w sprawie nieuporządkowanych spraw finansowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Górniak o tym, jak zachował się Dariusz Krupa wobec Allana

Allan Krupa otwiera się na temat ojca. Takiego wyznania jeszcze nie było

W rozmowie z nami Edyta Górniak wyznała, że samodzielnie wychowała syna. Powiedziała przy tym, że w pełni dbała o jego edukację, rozwój zainteresowań, a także finanse. W tej ostatniej kwestii nie mogła liczyć na ojca swojego dziecka, co potwierdził teraz Allan Krupa. Młody artysta nie utrzymuje kontaktu z Dariuszem Krupą. Sytuacja może ulec zmianie pod pewnym warunkiem.

To jest chyba wiadome, że mój tata okradł nie tylko moją mamę, ale i mnie. (...) Nie mam powodu, żeby gdzieś tam szukać z nim relacji. I te warunki to jest po prostu zwrócenie pieniędzy, które ukradł. Wtedy pogadamy - wyznał Allan Krupa.

Allan Krupa Fot. Kapif.pl

Górniak ujawniła, że Krupa odebrał Allanowi mieszkanie

Wokalistka nie szczędzi mocnych słów w stosunku do byłego partnera. Niedawno zabrała głos w sprawie alimentów oraz kwestii mieszkania, które miało trafić do jej syna. Górniak dostała lokum od firmy deweloperskiej, z którą kiedyś podjęła współpracę. Chciała, aby w przyszłości zamieszkał tam jej ukochany syn. "Jak Allan skończył 18 lat w zeszłym roku, to mógł dostać mieszkanie, które było dla niego, a zostało po kryjomu niestety sprzedane przez tatę. Nie dostał tego zabezpieczenia w ogóle. Jestem jedynym rodzicem, który go prowadzi, wychowuje, dokształca, daje mu możliwość wszelkiego rozwoju" - zdradziła Górniak w rozmowie z nami. Co z kolei wokalistka mówiła o alimentach? "Allan nie dostał ani złotówki alimentów przez wszystkie lata edukacji. Jestem jedyną osobą, która płaciła na całą jego edukację: przedszkola, szkoły międzynarodowe z językami. Niestety jestem jedynym rodzicem, który utrzymywał Allana. Na pewno byłoby nam łatwiej, gdyby był jeszcze partner" - wyznała artystka. Po zdjęcia jej syna zapraszamy do galerii.