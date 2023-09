Maciej Stuhr wystąpił niedawno w głośnym filmie Agnieszki Holland "Zielona granica". Produkcja wywołała ogromne poruszenie w polskim społeczeństwie i na arenie politycznej. Przedstawiciele oraz poplecznicy prawicy uważają, że jest to atak na Wojsko Polskie i Straż Graniczną. Odbija się to także na aktorach, którzy w nim zagrali. Stuhr zdecydował się udostępnić wiadomość od rozzłoszczonego hejtera. Wyszło jednak dość zabawnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Richardson apeluje do Macieja Stuhra

Maciej Stuhr pokazuje wiadomość od hejtera. Coś mu się pomyliło

Gwiazda "Zielonej granicy" podzieliła się z fanami na Instagramie niecodzienną wiadomością od jednego z internautów. Choć aktor po wystąpieniu w filmie Agnieszki Holland mierzy się z nieprzyjemnymi komentarzami, to tym razem hejter go rozbawił. "Jesteś nazistowskim lizusem. Kiedyś pana lubiłem za "Seksmisję", a pan się tak zeszmacił" - napisał. Zapomniał jednak sprawdzić, do którego Stuhra pisze. W końcu w "Seksmisji" zagrał ojciec, Jerzy Stuhr.

Drogi panie, przykro mi, ale nie mam z "Seksmisją" nic wspólnego. Nawet więc to nas nie łączy..." - odpisał mu aktor.

"Hit dnia" - podpisał zrzut ekranu Stuhr. Pod postem aktora nie brakuje pełnych wsparcia komentarzy, które wyśmiewały niedoinformowanego hejtera. "No jak to? Przecież to ty się tam - spoiler alert - urodziłeś na końcu, prawda?" - napisała Arlena Witt. Wiele internautów wyraziło też swoje zaniepokojenie atakiem na gwiazdy występujące w filmie Holland. "Myślę, że w naszym kraju za mało wyraża się pozytywnych opinii. Za to hejtowanie przychodzi nam z obrzydliwą łatwością", "Przykre, bolesne", "Czy my Polacy wrócimy kiedyś do normalnego dialogu, a nie opluwania się?" - pisali rozemocjonowani fani.

Maciej Stuhr otrzymuje groźby przez udział w filmie Agnieszki Holland. Jego żona jest przerażona

"Zielona granica" Agnieszki Holland wywołuje ogromne emocje. Prawicowi politycy i część społeczeństwa nie przebierają w słowach, porównując twórczynię do rosyjskich i białoruskich propagandystów. Andrzej Duda w stosunku do produkcji rzucił hasłem "tylko świnie siedzą w kinie", które znane jest z czasów niemieckiej okupacji. Jednak słowa anonimowych komentatorów w mediach społecznościowych wchodzą na wyższy poziom i przestają ograniczać się tylko do prywatnych kont.

Katarzyna Błażejewska-Stuhr nie wytrzymała i opublikowała na Instagramie wiadomości, które jej mąż otrzymał od jednego z hejtera. Na screenie SMS-ów przeczytać można pełne agresji obelgi rzucane w stronę aktora. Pojawiły się też groźby. "Pomyłka to jest Stuhr. Nikt wam porządnie nie wp***lił? A przydałoby się" - brzmiała jedna z nich. W odpowiedzi na ten post Stuhrowie otrzymali ogrom wsparcia od fanów, którzy nie bali się przyznać, że stoją po ich stronie. Zdjęcia Macieja Stuhra znajdziecie w galerii na górze strony.