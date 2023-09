23 września w warszawskim Teatrze 6. Piętro odbyła się premiera spektaklu "Edukując Ritę". Główne role odgrywają tam Maria Dębska oraz Mirosław Baka. Sztuka przedstawia spotkania studentki z wykładowcą. Jej autorem jest Willy Russell i po raz pierwszy była wystawiana w Wielkiej Brytanii w latach 80. W teatrze w sobotni wieczór nie mogło zabraknąć dyrektora placówki, Michała Żebrowskiego z żoną. Warto zwrócić uwagę na stylizację Aleksandry, która ukryła w niej mocne przesłanie dotyczące zbliżających się wyborów.

Aleksandra Żebrowska na premierze "Edukując Ritę" zachęca do udziału w wyborach

Aleksandra Żebrowska w Teatrze 6. Piętro zaprezentowała się w damskim garniturze. Wybrała czarne, szerokie spodnie z wysokim stanie. Dobrała do tego luźniejszy top i krótką marynarkę, dzięki czemu idealnie podkreśliła sylwetkę. Szyję ozdobiła naszyjnikiem z kryształami Svarowskiego. Włosy natomiast zostawiła rozpuszczone. Postawiła też na bardzo delikatny makijaż.

Aleksandra Żebrowska fot. instagram/olazebrowska

Uwagę przykuwały za to tatuaże, które miała na dekolcie oraz na dłoni. Influencerka przyozdobiła ciało symbolami Fundacji SPS. Organizacja zachęca kobiety do udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Te odbędą się już 15 października. Jeszcze przed premierą Żebrowska udostępniła zdjęcie z przygotowań do wydarzenia. Miała na nim koszulkę z logiem tej samej fundacji. Więcej zdjęć Żebrowskich z premiery spektaklu znajdziecie w galerii na górze strony.

Aleksandra Żebrowska nawiązała do słów Andrzeja Dudy. "Prawie jak w kinie"

Żona Michała Żebrowskiego, podobnie jak on, często angażuje się w bieżące sprawy polityczne czy społeczne. Małżeństwu zdarza się komentować wypowiedzi i działania polityków. Nie mogły im więc umknąć ostatnie słowa Andrzeja Dudy. Prezydent skomentował film "Zielona granica" Agnieszki Holland zdaniem "tylko świnie siedzą w kinie". Nawiązał tym do hasła, które było popularne w czasach hitlerowskiej okupacji w związku z produkcją filmów propagandowych przez Niemców.

Aleksandra Żebrowska fot. instagram/olazebrowska

Na InstaStories influencerka udostępniła zdjęcie z teatru. Na pierwszym planie widać gwiazdy spektaklu, czyli Marię Dębską i Mirosława Baka, a w tle publiczność. Żebrowska namalowała dwie strzałki, wskazując miejsca, które zajmowała z mężem i dodała emotikony w kształcie świnek. "Prawie jak w kinie" - podpisała, dodając ten sam symbol. ZOBACZ TEŻ: Żebrowską poniosło podczas zwijania pieluch. Fanki całe we łzach. "Padłam".