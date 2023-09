Andrzej Piaseczny przemówił do mam i babć. Ma do nich ważną prośbę

15 października w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. W związku z tym, że co roku zmagamy się z tym samym problemem, czyli niską frekwencją, powstały akcje społeczne zachęcające do udziału w głosowaniu. Jedną z nich jest kampania "Kobiety na wybory", w której zrzeszone jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych wspierających kobiety. Jednym z działań jest nagrywanie wideo przez osoby publiczne, celebrytów czy influencerów, którzy zachęcają w nich do tego, aby 15 października ruszyć do urn. Wziął w tym udział także Andrzej Piaseczny, który w swoim nagraniu zwrócił się w szczególności do "mam i babć".

Andrzej Piaseczny zachęca kobiety do udziału w wyborach. "Los leży w naszych rękach"

Andrzej Piaseczny do nakręcenia profrekwencyjnego nagrania został nominowany przez Majkę Jeżowską. Piosenkarz opublikował je w niedzielę, 24 września i opatrzył je takimi hashtagami jak #kobietynawybory czy #glosuje23challenge. "Namawiamy dziewczyny, mając nadzieję, że pójdziemy wszyscy. Z własnymi opiniami, przekonaniami i decyzjami. Moje znacie, 15.10 dajcie dowód swoim" - napisał w poście.

Kobiety na wybory. I bardzo dobrze. Wszyscy pójdziemy, bo nasz los leży w naszych rękach. Chociaż jak słucham komentatorów, wszyscy są zgodni co do tego, że tym razem, to zadecydujecie właśnie wy drogie panie, dziewczyny, kobiety. Mówiąc więc z przymrużeniem oka, mam świadomość, że moje namowy trafią być może do mam i babć. Tym bardziej ciekaw jestem, kogo uda się namówić nominowanym przeze mnie. (...) Kobiety na wybory. Wszyscy na wybory - słyszymy.

Zgodnie z zasadami akcji Piaseczny musiał nominować kolejne osoby do nagrania podobnego wideo. Piosenkarz zdecydował się wybrać do tego koleżanki z branży, czyli Kasię Wilk i Natalię Kukulską. Do namawiania do udziału w wyborach zaprosił też innego muzyka, znanego pod pseudonimem Lessman. Zdjęcia Andrzeja Piasecznego znajdziecie w galerii na górze strony.

Nie tylko Andrzej Piaseczny. Weronika Rosati do głosowania namawiała z Kalifornii

Podobne nagranie zamieściła na swoim profilu Weronika Rosati. Gwiazda również wzięła udział w tej samej kampanii i zachęcała do wzięcia udziału w październikowych wyborach parlamentarnych. W swoim apelu nawiązała do córki. "Hej, kochani. Jak widzicie za mną flaga Amerykańska i Polska. Właśnie jestem w polskiej szkole, gdzie moja córeczka co tydzień chodzi na zajęcia. To jest mój wybór, żeby znała polską kulturę, sztukę, historię, uczyła się mówić, pisać i czytać po polsku. Całe nasze życie składa się tak naprawdę z wyborów - mniejszych lub większych. Dzisiaj ja podjęłam wybór, że pomedytuję, zamiast dłużej pospać, wypiję matchę zamiast kawy - takie różne mało znaczące rzeczy, a jednak tworzą naszą codzienną rzeczywistość" - mówiła.