Josh Vickers to brytyjski bramkarz, który sportową karierę rozpoczynał w takich klubach jak Arsenal czy Swansea City. Zaledwie kilka tygodni temu, w czerwcu 2023 roku, podpisał trzyletni kontrakt z Derby County. Zawodnik opuścił jednak ostatni mecz, tłumacząc się "powodami osobistymi". W niedzielę 24 września podzielił się z fanami tragicznymi wieściami. Zmarła jego żona, Laura.

Bramkarz Derby County poinformował o śmierci żony

Josh Vickers zamieścił na profilu w mediach społecznościowych rozległy wpis, w którym pożegnał ukochaną żonę. Opatrzył go ślubnym zdjęciem. "Pisałem i kasowałem to tak wiele razy, a wciąż nie mogę znaleźć odpowiednich słów i nie wiem, czy kiedykolwiek mi się to uda. We wtorek wieczorem moja żona przegrała swoją długą walkę z rakiem...." - zaczął.

Laura jest najsilniejszą, najodważniejszą i najbardziej kochającą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Mimo wszystkiego, przez co przechodziła, wciąż się uśmiechała, nigdy nie pozwalając, by cokolwiek przeszkodziło jej w dobrej zabawie i tworzeniu wspomnień na całe życie. Płakaliśmy, śmialiśmy się i tańczyliśmy w trudnych chwilach - czytamy.

"Będę pielęgnować każdą chwilę, którą spędziliśmy razem, od pierwszego spotkania do momentu, w którym spokojnie odeszłaś. Wiem, że będziesz patrzeć na mnie z góry i inspirować mnie każdego dnia" - dodaje sportowiec. Na koniec wpisu podziękował swoim bliskim, którzy pomagali mu w ostatnich dniach. "Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie i nasze rodziny w tym niezwykle trudnym czasie. Naprawdę mam szczęście, mając niesamowitą rodzinę i przyjaciół!" - napisał. Wcześniej bramkarz relacjonował w mediach społecznościowych zmagania żony z chorobą i chemioterapią.

Para pobrała się zaledwie 3 miesiące temu. Josh Vickers poślubił Laurę na prywatnej ceremonii 1 czerwca 2023 roku w Cambridge. W tym dniu towarzyszyli im najbliżsi znajomi oraz rodzina. Niedługo po uroczystościach podzielili się wzruszającym nagraniem. Widać na nim fragmenty uroczystości oraz przygotowania państwa młodych. Oboje wyglądali na przeszczęśliwych.

Fani i przyjaciele ze świata piłkarskiego wspierają Josha Vickersa w żałobie

W sobotę, 23 września odbył się mecz Derby County, w którym Josh Vickers nie wziął udziału ze względu na śmierć żony. Koledzy z klubu wykorzystali ten moment, aby złożyć hołd ukochanej bramkarza i wyrazić swoje wsparcie. Piłkarze wybiegli na boisko z opaskami z napisem "Josh 31". Zamieścili także post na X (dawniej Twitter) ze zdjęciem, do którego zapozowali wspólnie z jego koszulką.

Również pod postem na Instagramie, gdzie sportowiec podzielił się informacją o śmierci ukochanej, pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele z nich należy do zawodników obecnej drużyny lub poprzednich, w których grał Vickers. Kondolencje spłynęły także z oficjalnego profilu Arsenalu. "Wszyscy jesteśmy z tobą, Josh" - czytamy. Słowa wsparcia zostawił również reprezentant Polski, Matty Cash. "Jesteśmy myślami z tobą i twoją rodziną" - napisał.