W ostatnim, finałowym odcinku "Szansy na sukces" mieliśmy okazję posłuchać piątki uczestników: Darii Malickiej, Leona Olka, Gracjany Górki, Filipa Robaka i Mai Krzyżewskiej. Tylko jeden młody talent otrzymał szansę udziału w Eurowizji Junior 2023. Kto został wybrany? My już znamy nazwisko tegorocznego reprezentanta.

Eurowizja Junior 2023. To ona będzie reprezentować Polskę w konkursie

"Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023" to program TVP2, który cieszy się ogromną sympatią widzów. Prowadzącym tego formatu jest Aleksander Sikora, zaś w jury możemy zobaczyć Darię Barycką, Konrada Smugę oraz Grzegorza Urbana. W ostatnim odcinku programu nie zabrakło gości specjalnych. Do studia zaproszono bowiem Blankę, Laurę Bączkiewicz oraz Marka Sierockiego. Młodzi artyści mieli za zadanie wylosować utwór, a następnie zaprezentować go publiczności. W puli znajdowało się pięć piosenek, które słyszeliśmy już w minionych odcinkach. Wskutek głosowania widzów i jury, do finału dostały się dwie osoby - Leon Olek oraz Maja Krzyżewska, ale tylko jedna z nich otrzymała szansę przetestowania swych sił we Francji. Artyści wykonali "I Just Need A Friend". W tym roku nasz kraj będzie reprezentować Maja Krzyżewska, czego serdecznie gratulujemy.

Co wiadomo o tegorocznej reprezentantce?

Utalentowana 13-latka pochodzi z okolic Suwałk. Pasjonuje się muzyką od małego. W wieku czterech lat dołączyła do zespołu muzycznego. Jako kilkulatka zaczęła również grać na pianinie. Poza tym bardzo lubi aktywności związane z adrenaliną. Radość przynosi jej ponadto ćwiczenie na szarfie akrobatycznej. W sieci już zaczęły pojawiać się pierwsze opinie na temat Krzyżewskiej. "Maja bardzo się cieszę! Gratulacje!", "Wielkie gratulacje Maja, od początku byłaś moją faworytką, będę trzymał kciuki" - czytamy w komentarzach. Pojawiły się też osoby, które chciałyby usłyszeć dwójkę młodych wokalistów na eurowizyjnej scenie. "Dobry wybór, ale duet będzie jeszcze lepszy", "Powinni jechać jako duet, to jest idealna piosenka dla nich razem!" - czytamy w sieci. Po zdjęcia z programu zapraszamy do galerii.