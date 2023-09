Książę Albert i księżna Charlene należą do członków rodziny królewskiej, którzy od dawna cieszą się zainteresowaniem mediów. Niestety, wszystko za sprawą niezbyt udanego małżeństwa. Wszystko zaczęło się kiedy światło dzienne ujrzały informacje o niewierności księcia Monako. Była olimpijka była tym bardzo wstrząśnięta, ale mimo to zdecydowała się wziąć ślub. W efekcie podczas ceremonii była zalana łzami i okrzyknięto ją najsmutniejszą panną młodą na świecie. Po dziś dzień robią dobrą minę do złej gry, pojawiając się razem podczas wystąpień publicznych, a czasem okazując sobie nawet czułość, co wygląda dość niezręcznie. Pewne rzeczy nikomu nie umkną.

Książę Albert bez żony na Oktoberfest

W sobotę 16 września księżna Charlene wzięła udział w wyścigu Waterbike Challenge, który odbył się w kompleksie Sun City. Dochód z imprezy został przekazany partnerowi jej fundacji. W tym samym czasie książę Albert był widziany z dziećmi na Światowym Dniu Sprzątania Ziemi, skąd później poleciał do Stanów Zjednoczonych. To jednak nie koniec jego podróży. Obecnie przebywa w Monachium, gdzie w gronie znajomych spędza Oktoberfest. U jego boku próżno szukać żony.

Żona jest w RPA, ponieważ ma wydarzenie dla swojej fundacji. A dzieci są zbyt małe, by przyjechać na Oktoberfest. Jest fantastycznie. To wspaniały festiwal, najlepszy na świecie i bardzo się cieszę, że tu jestem - mówił książę Albert w rozmowie z dziennikarzem telewizji RTL.

Książę Albert baluje z kochanką

Wygląda jednak na to, że inna kobieta zaszczyciła księcia Alberta swoją obecnością. Choć do sieci nie trafiły żadne zdjęcia u boku kochanki, to ta pochwaliła się zdjęciem z Oktoberfestu w... Monachium. Nicole Coste miała na sobie kreację inspirowaną niemieckim strojem ludowym projektu lpenprinzessin Dirndl Couture. Przypominamy, że owocem tego romansu jest Alexandre Coste-Grimaldi. Twierdzi, że żyją bardzo zażyłych relacjach i nie jest tylko i wyłącznie "nieślubnym dzieckiem". Zdjęcia księcia Alberta znajdziesz w naszej galerii na górze strony.