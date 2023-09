W marcu 2022 roku Hulk Hogan potwierdził, że jest zakochany w nowej kobiecie i jego małżeństwo z drugą żoną Jennifer McDaniel przeszło do historii. "Dla potwierdzenia, posty na Facebooku i Instagramie dotyczą mnie i mojej dziewczyny Sky. Jestem oficjalnie rozwiedziony. Przepraszam, myślałem, że wszyscy już wiedzieli" - oświadczył na Twitterze. Z żoną związany był 11 lat. To dla młodszej o 21 lat McDaniel aktor porzucił swoją pierwszą żonę Lindę Hogan. Para pobrała się w 2010 roku w jego posiadłości w Clearwater. Jeszcze przed potwierdzeniem przez aktora ich rozstania, w mediach huczało od plotek o nowej kobiecie. Jak donosi TMZ aktor miał w 2021 roku złożyć pozew rozwodowy i w tym samym roku sfinalizować sprawę. Niedługo potem oświadczył się nowej ukochanej Sky. Para właśnie stanęła na ślubnym kobiercu.

Hulk Hogan wziął trzeci ślub. Tak wyglądali podczas ceremonii

Hulk Hogan właśnie po raz trzeci sformalizował swój związek. Aktor poślubił swoją narzeczoną Sky Daily. O rękę poprosił ją w lipcu 2022 roku i para wreszcie miała okazję stanąć na ślubnym kobiercu. Jak donosi TMZ ceremonia odbyła się w kościele baptystów w Indian Rocks i miała kameralny charakter. Na miejscu obecne były jedynie dzieci pary. Panna młoda wybrała gorsetową suknię z kolekcji ślubnej Rue de Seine, do której dobrała biżuterią z białego złota i diamentów. W oczy rzucał się również spektakularny pierścionek na palcu panny młodej, który Sky dostała od ukochanego. Para wygląda na bardzo szczęśliwą, a zdjęcia z tego wyjątkowego momentu od razu trafiły do sieci.

Hulk Hogan miał swoją sekstaśmę. Nie wiedział, że jest nagrywany

Hulk Hogan był kiedyś nagrywany podczas intymnego spotkania. "Sekstaśma" powstała bez jego zgody w 2007 roku. W materiale aktor "wystąpił" z żoną swojego przyjaciela. Co ciekawe, to właśnie przyjaciel Hoagana zamontowal ukrytą kamerę. Prawdopodobnie chciał dowiedzieć się, z kim romansuje jego żona. Kilka lat później nagranie trafiło do sieci, kiedy w 2012 roku opublikował ją serwis Gawker. Aktor pozwał serwis i otrzymał 115 milionów zadośćuczynienia. "To nie tylko jego zwycięstwo, ale i zwycięstwo wszystkich, którzy zostali kiedykolwiek ofiarami dziennikarstwa tabloidowego" - oznajmił adwokat aktora.