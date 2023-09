Weronika Rosati z ważnym apelem prosto ze słonecznej Kalifornii. Chodzi o córkę

Weronika Rosati od kilku lat wiedzie życie w Los Angeles wraz z Elizabeth, która jest owocem dawnego związku z lekarzem Robertem Śmigielskim. Aktorka jest bardzo zapracowana i nie może narzekać na brak obowiązków, jednak z łatwością znajduje czas dla ukochanej córki. Spędzają razem mnóstwo czasu, co relacjonuje w mediach społecznościowych. Aktorka sporo myśli o przyszłości dziewczynki i zapisała ją nawet do drugiej, polskiej szkoły. To jednak nie koniec. Poprosiła fanów, aby poszli na wybory w trosce o pociechy.

Weronika Rosati zapisała córkę do polskiej szkoły

Weronika Rosati ostatnio odezwała się do fanów z ważną wiadomością. Okazuje się, że zapisała córkę do polskiej szkoły. Chciałaby, aby Elizabeth poznała język polski oraz historię. Dzięki temu już w młodym wieku może zgłębić wiedzę na temat ojczyzny. Zdjęcia Weroniki Rosati znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Hej kochani. Jak widzicie za mną flaga Amerykańska i Polska. Właśnie jestem w polskiej szkole, gdzie moja córeczka co tydzień chodzi na zajęcia. To jest mój wybór, żeby znała polską kulturę, sztukę, historię, uczyła się mówić, pisać i czytać po polsku. Całe nasze życie składa się tak naprawdę z wyborów - mniejszych lub większych. Dzisiaj ja podjęłam wybór, że pomedytuję, zamiast dłużej pospać, wypiję matchę zamiast kawy - takie różne mało znaczące rzeczy, a jednak tworzą naszą codzienną rzeczywistość - mówiła Weronika Rosati na Instagramie.

Weronika Rosati zachęca do pójścia na wybory

Weronika Rosati zainteresowanie polityką ma we krwi. Jej ojciec Dariusz Rosati to polityk i ekonomista włoskiego pochodzenia, który do 2019 roku sprawował urząd posła do Parlamentu Europejskiego, a obecnie jest posłem na Sejm. W nowym materiale wideo na Instagramie nie mogło więc zabraknąć kilku słów w sprawie zbliżających się wyborów. Aktorka zaapelowała do fanów, aby zagłosowali w trosce o przyszłość własnych dzieci. "Przed nami stoi bardzo ważny wybór 15 października. Zachęcam, mobilizuję was i proszę, bo to jest też wasz wybór. Idziemy na wybory, idziemy głosować. Idziemy dokonać wyboru. Od tego zależy nasza przyszłość i naszych dzieci" - mówiła.