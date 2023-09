Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor uchodzą za jedno z najbardziej zgodnych małżeństw w polskim show-biznesie. Doczekali się dwóch córek: Janiny, która urodziła się w 2009 roku i Helenki, która przyszła na świat w 2018 roku. Dzielą życie między Polską, gdzie niedawno wyremontowali wymarzony apartament, a Hiszpanią, gdzie mają drugi dom, w którym starają się spędzać jak najwięcej słonecznych chwil. Była gwiazda "M jak miłość" i prezenter Polsatu zyskali sporą popularność w Internecie. Małżeństwo znane jest z zabawnych filmików, które chętnie publikują w mediach społecznościowych. W najnowszym poście opublikowanym 22 września przypomnieli o obchodzonym Dniu Bez Samochodu. Oczywiście w swoim stylu.

Koroniewska wybuchła. Tym razem Dowbor pozwolił sobie na za wiele?

Małżeństwo opublikowało na Instagramie kolejny wspólny filmik. Tym razem z okazji Dnia Bez Samochodu. Aktorka postanowiła podzielić się z obserwatorami, dlaczego świętuje ten dzień. Jak się okazuje, nie przepada za jazdą z mężem, a zwłaszcza za parkowaniem. Dlaczego? Maciej Dowbor chyba za bardzo wcielał się w rolę instruktora nauki jazdy. Na nagraniu widać, jak Joanna Koroniewska próbuje zaparkować samochód. Nie wychodzi jej to najlepiej, ale z pewnością nie pomagają uwagi dziennikarza, który stara się pokierować partnerką. Mówi do niej o wiele za dużo i zbyt nerwowym tonem oraz szybko gestykuluje rękoma. W pewnym momencie Koroniewska nie wytrzymuje i mówi "Wynoś się!". Zdziwiony Dowbor nie wie, co zrobić, więc to aktorka wychodzi z samochodu i trzaska drzwiami.

Oczywiście ten, kto zna poczucie humoru pary, wie, że są mistrzami sarkazmu i ten filmik z pewnością miał być tylko prześmiewczą rozrywką. Czytając komentarze, takie właśnie odnosi się wrażenie. Koroniewska zwraca się do fanów: "Kto zna to uczucie, ręka do góry!". Odezwały się głównie obserwatorki. "Wypisz wymaluj scenka z mojego życia", "Skąd ja to znam", "Najgorsze u nich to machanie łapami. Tak, żeby cały świat widział", "Jak tu was nie kochać" - czytamy.