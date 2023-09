Roksana Węgiel i producent muzyczny Kevin Mglej są od jakiegoś czasu szczęśliwie zakochani. Poznali się podczas pracy nad płytą "13+5". Relacje długo utrzymywali w tajemnicy, ale w 18. urodziny Węgiel potwierdzili, że są razem. Niedawno para przekazała też radosną informację o zaręczynach. To nie koniec zmian w ich życiu, bo zdecydowali się razem zamieszkać. W mediach społecznościowych nie szczędzą sobie czułości. Podczas jednego z ostatnich występów wokalistka pojawiła się na scenie w białej sukni z rękawami przypominającymi skrzydła, a potem uwieczniła ten wyjątkowy moment na zdjęciach o zachodzie słońca. "Dzisiejszy twój występ… do tej pory mam gęsią skórkę" - pisał jej ukochany. Tym razem para ma ważną okazję do świętowania. Mglej pochwalił się na Instagramie wspólnym wyróżnieniem. W komentarzach odezwała się jego ukochana.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej świętują wspólny sukces. Zwieńczyli go pocałunkiem

Kevin Mglej pochwalił się na Instagramie ważnym wyróżnieniem. Utwór "Miasto" z drugiego albumu studyjnego Roksany Węgiel otrzymał status Złotej Płyty. Z tej okazji udostępnił wyjątkowe zdjęcie z ukochaną. Wspólny sukces świętowali pocałunkiem. "Czy to już power couple? Złoto! Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!" - napisał Mglej. W komentarzach od razu odezwała się Roxie ze słodkim wyznaniem. "Kocham najmocniej!" - dorzuciła. Fani podkreślili, że para w stu procentach zasłużyła na to wyróżnienie. "Stworzyliście kawał świetnej roboty, wielkie gratulacje!", "Przesłodcy jesteście" - czytamy w komentarzach.

Roksana Węgiel na swoim profilu zwróciła się do fanów z podziękowaniami. "Złoto za Miasto. Ogromnie dziękuję przede wszystkim wam, którzy chcecie słuchać mojej muzyki. To dla was warto spędzać setki godzin w studiu i cały czas się rozwijać, dziękuję, że jesteście ze mną od lat! Jesteście najlepsi" - podkreśliła. Wokalistka nie zapomniała wspomnieć też o ukochanym.

Druga fotka z moim partner in crime Kevinem Mglejem, który wierzył w sukces tego singla od samego początku, dziękuję kochanie za nieustanne wsparcie. Jestem bardzo, bardzo dumna - napisała na Instagramie Roksana Węgiel.

