Joe Jonas i Sophie Turner na początku września opublikowali oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że para po czterech latach podjęła decyzję o rozwodzie. Według pierwotnych doniesień mieli dojść do porozumienia i rozstać się w zgodzie. Cały pogląd na sprawę zmienił pozew, który wpłynął do sądu. Aktorka twierdzi, że jej jeszcze mąż bezprawnie przetrzymuje dzieci w Stanach Zjednoczonych i nie chce oddać ich paszportów. Teraz media wykopały wywiad sprzed lat. Jej słowa z przeszłości dają do myślenia.

Sophie Turner zmagała się z depresją

Cztery lata temu Sophie Turner odwiedziła dr Phil. W studiu towarzyszył jej mąż i choć relacja dopiero się rozwijała, byli praktycznie nierozłączni. Aktorka opowiedziała więcej na temat depresji oraz tego, że ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, z czym stara się walczyć. "Tak, jestem gruba, jestem złą aktorką. Zmagam się z depresją od pięciu lub sześciu lat. Myślę, że kiedy zaczęłam wkraczać w okres dojrzewania i przybierałam na wadze, sprawdzałam media społecznościowe i to mnie uderzyło. Widzisz dziesięć pozytywnych komentarzy i je ignorujesz, a wystarczy jeden negatywny komentarz, aby cię wybić z dobrego nastroju. Pisali tylko, że przytyłam i powinnam schudnąć" - wspominała.

To Jeo Jonas podjął decyzję o rozwodzie

Dr Phil zapytał wówczas Sophię Turner, jak się czuje w relacji z Joe Jonasem. Szybko zwróciła się męża. "Myślę, że dobrze. Wydaje mi się, że jest między nami dobrze. A ty co myślisz Joe? Jestem pewna siebie?" - zapytała. "Jasne, że jesteś" - odpowiedział. Później aktorka zaczęła się coraz bardziej otwierać i dało się zauważyć, że jest we wszystkim bardzo szczera. Dużo płakała, aby dać upust emocjom. W pewnym momencie zasugerowała, że jej decyzje są w pełni zależne od tego, czego mąż pragnie.

Jestem bierna, aby inni ludzie mogli dokonywać wyborów, których chcą dokonać. Ja mogę się z tym pogodzić - wyznała Sophie Turner.

Serwis Icons+ przeanalizował wypowiedzi Sophie Turner i zestawił je z zachowaniem Jonasa. To on jako pierwszy przestał nosić obrączkę. Dodatkowo wyciekł prawdziwy pozew o rozwód pary, z którego dowiadujemy się, że wokalista uważał małżeństwo za coś, czego nie da się już naprawić. Nie chciał nawet dyskutować o daniu kolejnej szansy realicji. Zdjęcia Joe Jonasa i Sophie Turner znajdziesz w naszej galerii na górze strony.