Sobotnia konferencja skrajnie prawicowej partii Konfederacja była inna niż wszystkie. Organizatorzy zapowiedzieli "show, jakiego jeszcze nie widzieliście". Wspomniano też coś o wielkiej gwieździe. "Przebijemy wszystko, co do tej pory mogliście zobaczyć! Będzie moc, będzie głośno, będzie przebojowo, będzie się działo!" - deklarowała Konfederacja. Okazał się nią Kuba Molęda. To były lider i wokalista młodzieżowego zespołu L.O.27.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Wieniawa apeluje do kobiet. Nagrała ważne oświadczenie

Kuba Molęda gwiazdą konferencji Konfederacji

Jak podawało przed rozpoczęciem spotkania Oko.Press, na wydarzenie w katowickim Spodku zarejestrowanych było ok. 4,5 tys. osób. Warto dodać, że miejsce pomieści 11 tys. osób. Gospodarze mówili jednak o największej konwencji. Po odśpiewaniu hymnu Polski na scenę na motorze wjechała zapowiedziana gwiazda, którą okazał się idol nastolatek z lat 90. - Kuba Molęda. Artystka ubrany był w skórzaną kurtkę i białą koszulę, a twarz skrył za ciemnymi okularami. Wykonał nową wersję piosenki "Mogę wszystko", przeboju sprzed 26 lat. Dziwnym trafem hasłem sobotniej konferencji było #MożemyWszystko.

Ooo, możemy wszystko, to, co przed nami ważne jest, bo w nas nowa siła jest, gdy dziś jesteśmy razem - brzmiały nowe słowa piosenki.

Konfederacja na podium

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Onetu dwa dni temu, Prawo i Sprawiedliwość pozostaje liderem i może liczyć na 35,1 proc. poparcia. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,1 proc. głosów (spadek o 0,3 pkt proc.). Na trzecim miejscu ponownie uplasowała się Konfederacja, na którą chce głosować 9,9 proc. pytanych (spadek o 0,2 pkt proc.).

Kariera Kuby Molędy

Jego kariera zaczęła się dość wcześnie, gdyż mając siedem lat, zadebiutował w programie "5-10-15". Rodzice szybko zauważyli, że chłopiec ma talent, dlatego często brał udział w konkursach wokalnych, na których zajmował wysokie miejsca. Kiedy miał 13 lat, wygrał 18. Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie i otrzymał nagrodę Złoty Aplauz. W 1997 roku Kuba Molęda został wokalistą młodzieżowego zespołu L.O.27. Ich pierwszy album zatytułowany 'Mogę wszystko' został sprzedany w ponad 80 tys. egzemplarzy i dzięki temu otrzymał status złotej płyty. L.O.27 było polską odpowiedzią na amerykański zespół Hanson. W 2005 r. Kuba Molęda wraz z bratem Maciejem założyli zespół Mollęda. W 2007 roku wydali pierwszy, a zarazem ostatni album zatytułowany "2xM". Nie zrezygnował z muzyki. Oprócz niej udziela głosu do bajek czy filmów.