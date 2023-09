Film Agnieszki Holland "Zielona Granica" 22 września trafił do kin w całej Polsce. Autorka musi mierzyć się z ogromnym hejtem, podsycanym nagonką obozu rządzącego. Politycy jej dzieło określają jako "paszkwil", a sam prezydent Duda mimo że nie widział obrazu, podkreślił, że to film propagandowy środowisk wrogich polskiej racji stanu i "tylko świnie siedzą w kinie". Mało tego władza przed filmem nakazała wyświetlać specjalny spot, aby dorzucić do niego swoją narrację. Holland nie ukrywa w wywiadach, że przeżywa trudne chwile. Na festiwalu w Gdyni mogła jednak liczyć na ogromne wsparcie filmowców. Aktorzy i aktorki zachęcają także do obejrzenia obrazu i wyrobienia sobie własnej opinii. Głos w sprawie filmu zabrała też m.in. Monika Olejnik. "Nie można ulegać tępej propagandzie! Agnieszka Holland pokazuje pomocną dłoń i odpowiedzialnie wspiera żołnierzy. Byłam kolejny raz w kinie i czuję się lepiej niż prezydent Duda. Tylko słabi piszą "świnie"" - podkreśliła. Do obejrzenia "Zielonej granicy" zachęciła Julia Wieniawa, co od razu wywołało oburzenie wśród części jej obserwatorów.

Julia Wieniawa o "Zielonej granicy". Zareagowała na zarzut "mieszania się do polityki"

Julia Wieniawa jest jedną z aktorek młodego pokolenia, które chętnie wypowiadają się także na "niewygodne" tematy, które są przedmiotem politycznego sporu. Zdarza się jej oceniać zachowanie polityków. Jak na przykład w momencie, kiedy Jarosława Kaczyńskiego określiła "ohydnym dziadem". Tak było też podczas protestów kobiet. Wieniawa w kulminacyjnym momencie strajków brała udział finale "Tańca z gwiazdami". Mimo że w programie rozrywkowym nie było miejsca na demonstrowanie swoich poglądów, młoda aktora pojawiła się na scenie z symbolem strajku - czerwonej błyskawicy i podkreśliła, że "toczy się ważniejsza walka" niż jej udział w tanecznej rywalizacji. Tym razem Julia Wieniawa zachęciła do obejrzenia filmu "Zielona granica". "Proszę, zobaczcie, zanim ocenicie" - napisała na InstaStories. Na reakcję ze strony jej obserwatorów nie trzeba było długo czekać. Szybko padły pytania i zarzuty. "Po co mieszasz się do polityki i to do tej najbardziej paskudnej?" - zapytał jeden z internautów. Jak zareagowała Wieniawa? Podkreśliła, o czym tak naprawdę jest film Holland.

Bo to nie o polityce, ale o człowieczeństwie. Ludzie nic nie jest zero jedynkowe - podkreśliła.

Julia Wieniawa o 'Zielonej Granicy' fot. instagram.com/juliawieniawa

