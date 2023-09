Jesienią na antenę TVN powróciło "Top Model" w niezmienionym składzie. W jury programu po raz kolejny zasiadli Dawid Woliński, Marcin Tyszka i Katarzyna Sokołowska. Show znów poprowadzi Michał Piróg i Joanna Krupa. Widzowie po raz 12. będą mieli okazję oglądać zmagania uczestników, którzy pragną o zaistnieniu w świecie modelingu. Za nami już pierwsze rywalizacje. Nie obyło się bez problemów.

"Top Model". Uczestnicy rzuceni na głęboką wodę. Sesja na wysokościach

W ostatnim odcinku "Top Model" widzowie mogli zobaczyć, jak wybrani w castingach uczestnicy poradzili sobie w pierwszej poważnej konkurencji. Twórcy nie byli dla nich łaskawi. Na sesję zdjęciową zaplanowali dość nietypową aranżację. Modelki i modele w parach pozowali na 35 metrach. Szybko okazało się, że to zadanie nie będzie należało do najłatwiejszych. Część uczestników zmagała się z lękiem wysokości.

Jako pierwsza wystartowała Noemi, która już na starcie wymagała, że nie czuje się zbyt dobrze na takiej wysokości. "Miałam dużo myśli w głowie" - wyznała. Towarzyszyła jej Amelia, która o wiele lepiej radziła sobie w górze i nie zmagała się z żadnymi dolegliwościami. "Myślałam, że zemdleję" - krzyczała Noemi, podczas gdy jej towarzyszka ewidentnie dobrze się bawiła.

Niedługo potem okazało się, że między dziewczynami nie ma żadnej współpracy w górze. Kiedy Amelia poprosiła towarzyszkę o pomoc w obróceniu się, ta skupiła się na pozowaniu. "Ja już się w pewnym momencie wkurzyłam na tę Noemi" - wyznała uczestniczka. Przyznała to także Joanna Krupa: "czuję, że one nie pracują razem, tylko każda gra na siebie".

"Top Model". Między uczestniczkami doszło do spięcia. Amelia i Noemi nie mogły się porozumieć

Amelia i Noemi przeniosły konflikt do Domu Top Model. 20-latka po sesji miała żal do towarzyszki, że nie współpracowała z nią. Pożaliła się nawet innym uczestnikom. "Ja naprawdę chciałam zagrać na parę, ale moja para ewidentnie coś nie chciała. Jest mi po prostu słabo, bo jesteśmy jedyną parą, która nie zagrała razem" - wyznała w autokarze. "Lipa" - podsumowała gorzko.

Amelia poszła o krok dalej. Wprost wyznała, że typuje Noemi do odpadnięcia z tego odcinka. Przyznała także, że byłoby jej żal, gdyby to ona odpadła. "Jakbym miała typować, to niestety Noemi. Ale jeżeli ja odpadnę, a nie osoba, którą typuję, to byłoby mi mega niemiło. Ja czuję brak współpracy od niej. A według mnie praca w grupie, to jest właśnie ta współpraca" - mówiła. Więcej zdjęć z czwartego odcinka znajdziecie w galerii na górze strony.