23 września w Teatrze 6. Piętro w Warszawie odbyła się premiera spektaklu "Edukując Ritę". W roli głównej występuje Maria Dębska oraz Mirosław Baka. Dwuosobowe przedstawienie to lekcyjne spotkania uniwersyteckiego wykładowcy ze studentką. Sztuka znana jest na całym świecie i uznawana jest za klasykę współczesnego teatru. Na premierę przybył dyrektor Teatru - Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą oraz wiele innych gwiazd.

Edyta i Cezary Pazurowie

Małżeństwo chętnie pokazuje się na branżowych imprezach. Starają się zawsze wyglądać nienagannie. Podczas sobotniej premiery, aż miło popatrzeć na parę. Aktor ma na sobie czarny garnitur i koszulę w tym samym kolorze. Widać, że podszycie jego marynarki ma burgundowy kolor. Na stopach ma lakierki. Jego żona, a zarazem menadżerka postawiła na czerwoną sukienkę do kostek. Satynowa kreacja miała półgolf, długi rękaw, a talię podkreślił pasek z licznymi, trójwymiarowymi falbanami. Do stylizacji dobrała czarne szpilki i kopertówkę. Włosy miała związane i zaczesane do tyłu, co wyeksponowało kolczyki.

Cezary i Edyta Pazurowie Fot. Kapif

Aleksandra i Michał Żebrowscy

Na premierze w Teatrze 6. Piętro nie mogło zabraknąć dyrektora placówki. Michał Żebrowski miał na sobie niebieski garnitur, pod którym miał czarną, rozpiętą koszulę. W kieszonce marynarki miał pasującą poszetkę. Aleksandra Żebrowska również postawiła na garnitur w wersji damskiej. Zaprezentowała się w czarnych, szerokich spodniach do kostki, które wyeksponowały czarne sandałki. Na górze miała top i krótką marynarkę do talii, przez co nie zaburzyła proporcji sylwetki. Szyję zdobił naszyjnik z kryształami Swarovskiego. Włosy zostawiła rozpuszczone, na twarzy widać jedynie delikatny makijaż, podkreślający urodę. To, co zwraca uwagę to naklejki na dekolcie i dłoni Żebrowskiej. Są to symbole Fundacji SPS, które zachęcają kobiety do głosowania w zbliżających się wyborach.

Aleksandra i Michał Żebrowscy Fot. Kapif

Małgorzata Socha

U boku aktorki trudno zobaczyć męża. Małgorzata Socha jest szczęśliwą żoną, jednak jej partner nie jest związany z show-biznesem. Nic nie szkodzi. Gwiazda jak zawsze zachwyca. Na premierę spektaklu założyła szary, oversizowy garnitur. Długa marynarka i spodnie w kant były pokryte czarnymi, delikatnymi cekinami, które tworzyły różne wzory. Pod kompletem założyła czarny top. Na stopach miała delikatne szpilki na cienkim pasku, w ręce trzymała małą torebkę o ciekawej fakturze, a szyję zdobyła świecącą, delikatna kolia. Więcej zdjęć z premiery oraz innych gwiazd znajdziecie w galerii u góry strony.

Małgorzata Socha Fot. Kapif