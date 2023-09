Na antenie TVN7 niedawno zadebiutował siódmy już sezon hitowego show "Hotel Paradise". Już od pierwszych odcinków wzbudza wielkie emocje, a fani przebierają nogami przed telewizorami każdego wieczoru, ciekawi, co właśnie się wydarzy. W jednym z ostatnich miała miejsce dość niespodziewana scena. Podczas imprezy nad basenem doszło do pocałunku między Karoliną a Justyną, co spotkało się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczestników. Odbiło się także echem wśród internautów. "Mallu" opowiedziała o swojej orientacji.

Karolina "Mallu" otworzyła się przed pozostałymi uczestnikami "Hotelu Paradise"

W programie Karolina zdaje się najlepiej dogadywać z Marvinem. Wiele wskazuje na to, że udało im się zbudować jedną z najprawdziwszych relacji jak na razie. Chociaż widać, że uczestniczka traktuje go z lekkim dystansem. Tłumaczy to tym, że została kiedyś bardzo skrzywdzona i teraz jest ostrożniejsza. Początkowo jednak nie zdradzała nic więcej na temat swojej przeszłości. Po pocałunku z Justyną stała się bardziej rozmowna i opowiedziała pozostałym mieszkańcom o jednym z wcześniejszych związków. Wyznała, że spotykała się także z kobietami.

W technikum, jak byłam singielką, to miałam tak, że miałam taką jedną znajomą, z którą normalnie, wiecie... Ona się interesowała chłopakami, ja chłopakami, ale jak przyszło parę głębszych szotów, to wylądowałyśmy razem w łóżku - wyznała.

Internauci drążyli temat. Karolina zdradziła więcej szczegółów

Zaraz po emisji odcinka internauci rzucili się na instagramowy profil uczestniczki. Ta zorganizowała dla nich sesję Q&A, gdzie mogli skomentować to, co widzieli w telewizji. Szybko pojawił się temat pocałunku w basenie i orientacji uczestniczki. "Mówiłaś, że w gimnazjum miałaś przygodę z dziewczyną, ale jesteś mimo to heteroseksualna?" - zapytał wprost jeden z obserwatorów.

Ważna informacja o mojej osobie. Pierwszą osobą, w której się zakochałam, nie był facet, a dziewczyna. Mój pierwszy związek był z moją wtedy koleżanką z klasy, a obecnie przyjaciółką. Byłyśmy ze sobą rok, ale relacja nie przetrwała, jednak nie sądzę, by któraś z nas była tym faktem załamana, gdyż od 12 lat jesteśmy przyjaciółkami - odpowiedziała.

Karolina 'Mallu' 'Hotel Paradise' fot. instagram/karolina.hotelparadise7

Częstochowianka dodała także, że odkąd poznała swojego pierwszego chłopaka, nie spotykała się już z dziewczynami. "Przez trzy lata byłam w relacjach z dziewczynami do momentu, aż nie poznałam swojego pierwszego chłopaka. Później nie myślałam już o tym, by tworzyć związek z kobietą. Aktualnie mogę stwierdzić, że jakaś dziewczyna jest ładna, jednak nie mam nimi fascynacji" - napisała. Relację opatrzyła zdjęciem z przeszłości, na którym widać jak całuje się z byłą partnerką.