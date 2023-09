Aleksandra Żebrowska jest żoną Michała Żebrowskiego. Para pobrała się 2009 roku. Małżeństwo wspólnie wychowuje czwórkę dzieci: Franciszka, Henryka, Feliksa i Łucję. Żebrowska należy do tej grupy gwiazd, które nie lukrują rzeczywistości. Jej Instagram jest tak popularny, ponieważ żona aktora chętnie prezentuje, jak wygląda codzienność z czwórką dzieci. Nie zawsze jest kolorowo. Żebrowska słynie też z wyjątkowego poczucia humoru, które ma fanów i antyfanów. Jej najnowsze zdjęcie jest tego świetnym przykładem.

Żebrowska mówi o kanapkach w łóżku. Rubik poleciała

Gwiazda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Wielokrotnie udało jej się zaszokować obserwatorów dodawanymi treściami. Tym razem dodała całkiem niewinne zdjęcie. Przedstawia ono Michała Żebrowskiego bez koszulki w łóżku z talerzem pełnym kanapek. Dodała zabawny opis: "Czasami najlepszy w łóżku jest talerz kanapek". To jednak sprośny komentarz Agaty Rubik wywołał poruszenie.

Zwłaszcza po dobrym seksie - napisała.

Komentarz zyskał 403 polubień i 30 odpowiedzi. Niektórzy uznali wyznanie Agaty Rubik za niestosowne: "Żart żartem, ale subtelności zabrakło". Jednak nie Ola Żebrowska. Zapytała się koleżanki: "To u was dzieci mówią, że rodzice w nocy klaszczą?" Agata Rubik odpowiedziała: "To nie u nas. My jesteśmy ranne ptaszki". Ta wymiana zdań tak rozbawiła żonę Michała Żebrowskiego, że udostępniła ją na relacji, pisząc: "Klaskanie u Rubika".

Komentarz Agaty Rubik pod postem Oli Żebrowskiej Fot. @olazebrowska

Agata Rubik została nazwana "fochatą". Zareagowała

Odkąd przeprowadzili się do Miami, Agata Rubik jest jeszcze bardziej aktywna na Instagramie, gdzie pokazuje codzienność w Ameryce. Profil jest także jej źródłem przychodu. Influencerka pozostaje w stałym kontakcie z obserwatorami. Ostatnio jedna z internautek skrytykowała Agatę Rubik. Uważa, że odkąd przeprowadziła się do Stanów z "równej babki z sąsiedztwa" stała się "fochatą, pyskatą Agatą". Co na to Rubik? Odpowiedziała z klasą. "Jedni mnie lubią, inni nie. Każdy zwraca uwagę na coś innego i ocenia przez swój pryzmat. Ja nie obserwuję ludzi, których uważam za niefajnych. Pozdrawiam" - zareagowała żona kompozytora.