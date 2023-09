Doniesienia o tym, że Taco Hemingway spotyka się z córką Kingi Rusin i Tomasza Lisa wywołały niemałe poruszenie. Para jednak trzyma się z dala od blasku fleszy i trzyma swój związek dla siebie. W mediach społecznościowych można znaleźć niewiele wspólnych zdjęć pary. Najwierniejsi słuchacze rapera w jednym z jego najnowszych utworów dopatrują się prawdziwych rewelacji. Według nich para ma być już po ślubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Izabela Janachowska zdradza, jakie są tegoroczne trendy ślubne

Taco Hemingway i Iga Lis powiedzieli sobie sakramentalne "tak"? Odpowiedź jest w piosence

Niedawno premierę miał najnowszy album Taco Hemingwaya. Album "1-800-Oświecenie" zadebiutował kilka dni temu i już zebrał pozytywne recenzje od słuchaczy. Fani wręcz oszaleli na punkcie niemal każdej pozycji na nim. Jednak jeden utwór szczególnie zwrócił ich uwagę. A dokładniej to, co można w nim usłyszeć.

Warto dodać, że Taco Hemingway jest jednym z tych muzyków, którzy inspiracji do swoich tekstów szukają w osobistych przeżyciach. W wielu jego piosenkach można znaleźć odniesienia do wydarzeń, w których brał udział. Tym razem, według fanów, w piosence "1-800-Oświecenie" raper wyznał, że razem z partnerką wziął potajemny ślub we Włoszech. Dwa zdania zawarte w tekście sprawiły, że internet zalał się spekulacjami.

Być może wzięliśmy ślub. Na małym prywatnym weselu w Toskanii? - słyszymy w piosence.

Fani mają kolejny dowód. Znaleźli go na profilu Kingi Rusin

Fani ruszyli na prawdziwe śledztwo, aby znaleźć inne poszlaki na to, że Taco Hemingway mógł stanąć na ślubnym kobiercu. Internetowym detektywom udało się dokopać do zdjęć z profilu matki rzekomej panny młodej, Kingi Rusin. Dziennikarka w ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie odwiedzała Włochy. Mogła więc wziąć udział w uroczystości w Toskanii. Na fotografiach, które publikowała w sieci, można znaleźć także innych członków rodziny. Chociaż na żadnym z nich nie widać, aby uczestniczyła w tak ważnej ceremonii swojej córki, to internautom to wystarczy. Jak na razie jednak ani Iga Lis, ani raper nie skomentowali tych doniesień i nie potwierdzili, że wzięli ślub. Patrząc na to, że para bardzo dba o swoją prywatność, to nie ma w tym nic dziwnego. Myślicie, że faktycznie się pobrali? Więcej zdjęć Igi Lis i Taco Hemingwaya znajdziecie w galerii na górze strony.