Grzegorz Markowski to ikona polskiej sceny muzycznej. Przez lata występował u boku grupy Perfect, z którymi wylansował takie hity jak "Nie płacz Ewka" czy "Autobiografia". W 2019 roku ogłosił jednak, że przechodzi na emeryturę. Niedługo potem zespół zakończył działalność. Od tamtego czasu sporadycznie pokazuje się publicznie. Czasami występuje solo w trakcie telewizyjnych imprez. Można go było też zobaczyć też na scenie ze swoją córką, Patrycją. Wokalistka chętnie też publikuje zdjęcia z ojcem w mediach społecznościowych, dzięki czemu możemy zobaczyć, co słychać u artysty. Niedawno skończył 70 lat.

Grzegorz Markowski pokazał się po dłuższym czasie. Świętował z rodziną

Patrycja Markowska jest niezwykle rodzinną osobą, co widać po jej profilach w mediach społecznościowych. Wokalistka chętnie pokazuje się z najbliższymi. Często też powtarza, że z ojcem udało jej się zbudować wyjątkową, artystyczną więź. Dogadują się zresztą nie tylko w domu, ale i na scenie. Kilka razy fani mieli okazję zobaczyć ich duet.

Piosenkarka zdecydowała się także w sieci uczcić urodziny ukochanego ojca. Na Instagramie opublikowała zdjęcia z tego dnia. Na pierwszym z nich widać, jak razem z Grzegorzem przechadza się ulicami Warszawy. Obojgu dopisują fenomenalne humoru. Na drugim panuje już bardziej rodzinna atmosfera. Markowscy zebrali się w domu, aby zobaczyć, jak jubilat zdmuchuje świeczki z tortu. Opatrzyła tę serię fotografii wzruszającym, choć krótkim podpisem.

Dziś kończy 70. lat. Tata, przyjaciel, mistrz - czytamy.

Grzegorz Markowski zmaga się z problemami zdrowotnymi. Zrobił jednak niespodziankę fanom

Już od dłuższego czasu w mediach pojawiają się doniesienia, że lider Perfectu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Te nie pozwalają mu już wyruszać w długie trasy jak niegdyś. Na początku roku Patrycja Markowska udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, jak czuje się jej ojciec. "Mój tata miał spadek sił witalnych, to na pewno. Czuje się dobrze i ja go po prostu namawiam do tego, żeby te skrzydła unosił i robił aktywnie pewne rzeczy. On się czasami zgadza, ale ja muszę uszanować to, że on chce zwolnić. Nie mogę go ciągnąć na siłę i namawiać do roboty, bo ma swoje lata i myślę, że zaśpiewał już tyle dźwięków i zagrał już tyle koncertów, że nie ma sensu robić tego na siłę" - wyznała.

Mimo tego muzyk zaskoczył wszystkich i na tegorocznych Dniach Ciechanowa pojawił się na scenie. Wokalista dołączył do swojej córki. Razem zagrali "Kieszenie", a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych piosenek Perfectu - "Kołysanka dla nieznajomej". Na oficjalnym profilu miasta pod zdjęciami z koncertu próżno było szukać komentarzy niezadowolonych uczestników imprezy. Fani byli zgodni: dał czadu. Więcej zdjęć Patrycji i Grzegorza Markowskich znajdziecie w galerii na górze strony.