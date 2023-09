Testy DNA pozwalają zweryfikować wiele nurtujących spraw. Dzięki nim pary mogą ustalić chociażby kwestię ojcostwa. Nie jest tajemnicą, że takie badania są również wykorzystywane przy sprawach kryminalnych. Często jednak ludzie pragną dzięki nim zweryfikować swoje korzenie. Pewna para ze Stanów Zjednoczonych również zainteresowała się tym tematem. Pożałowali tego kroku?

Małżonkowie chcieli sprawdzić swoje pochodzenie. Prawda okazała się szokująca

Celina Quinones, która po 17 latach związku postanowiła wykonać testy DNA razem z mężem Josephem, zwierzyła się mediom z zaskakującego odkrycia. To była miłość od pierwszego wejrzenia, która stanęła pod znakiem zapytania wskutek wspomnianych badań. Para doczekała się trójki dzieci i spokojnie żyła w Colorado, aż do dnia wyników testów DNA. Wyszło na jaw, że zakochani są tak naprawdę kuzynami.

Mieliśmy troje dzieci, gdy dowiedziałam się, że jesteśmy spokrewnieni. Wykonałam test chyba w 2016 roku. To było wstrząsające, bo zastanawiałam się, czy w ogóle powinniśmy być razem. Przeraziło mnie to - wyznała Quinones, czego dowiadujemy się z "Daily Mail".

Co stało się z małżeństwem po testach DNA?

Zakochani nie byli gotowi na taki obrót spraw. Pojawiły się wątpliwości, ale finalnie małżonkowie nie zakończyli związku. "On jest i nadal będzie dla mnie wszystkim. Nie pozwolę, żeby odrobina krwi zniszczyła to, co razem zbudowaliśmy" - tak Quinones mówiła o swoim mężu. Z perspektywy czasu małżonkowie dostrzegli, że ich więź po wykonaniu badań stała się silniejsza. Nabrali do sprawy dystansu, mimo nieprzychylnych komentarzy internautów. Celina Quinones określa ukochanego mianem "cousband", co stanowi połączenie słów "cousin" (kuzyn) oraz "husband" (mąż). Wciąż nie wiemy jednak, jak bliskimi kuzynami są dla siebie małżonkowie. Widzimy za to, że ich miłość kwitnie. Celina Quinones chętnie publikuje rodzinne kadry na swoim Instagramie, gdzie widać nie tylko jej męża, ale i ukochane dzieci pary. Po zdjęcia zakochanych zapraszamy do galerii na górze strony.