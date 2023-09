Meghan Markle i książę Harry znaleźli się wśród grona znanych osób, które w 22 września uczestniczyły w zbiórce pieniędzy przewodnictwa Kevina Costnera na rzecz organizacji charytatywnej One805 w Kalifornii. Zbiórka miała na celu pomoc finansową i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego osobom udzielającym pierwszej pomocy. W filmie opublikowanym przez organizację widzimy Costnera, który pojawił się na scenie wraz z księciem i księżną Sussex. Aktor został uhonorowany nagrodą z rąk książęcej pary. Czy to uciszy plotki o ich rzekomym kryzysie?

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjczycy nie lubią królowej Camilli. A co z Meghan?

Książę Harry i Meghan Markle wspólnie na jednym evencie. Zażegnali kryzys?

Na nagraniu słyszymy Kevina Costnera, który dziękuje wszystkim zgromadzonym za przybycie i przekonuje o słuszności zorganizowanej zbiórki. Podkreśla, jak ważne jest wsparcie dla osób, które udzielają pierwszej pomocy. Meghan Markle na tę okazję założyła płaszcz o ciekawej formie przypominającej palto, upięła włosy do tyłu, a do całości dopasowała złote kolczyki i zegarek. Książę Harry wyglądał klasycznie i elegancko. W wydarzeniu uczestniczyła także Oprah Winfrey, a całość została uhonorowana występem zespołu Maroon 5. Na udostępnionym nagraniu Markle i Harry nie szczędzą sobie dotyku, co powinno uciszyć plotki o ich rzekomym kryzysie w związku.

Książę Harry i Meghan Markle mieli mieć ostatnio kryzys. Dawno nie byli widziani razem

Przypominamy, że ostatnio w mediach aż huczy od doniesień o domniemanych "czarnych chmurach" wiszących nad małżeństwem księcia Harry'ego i Meghan Markle. Parę rzadko można było dostrzec razem, a syn Karola III podróżował po Europie bez towarzystwa małżonki. Od 9 września był w Niemczech na tegorocznych Igrzyskach Niezwyciężonych. Jest to wydarzenie skierowane do żołnierzy i weteranów wojennych, którego książę Harry jest inicjatorem. Początkowo zjawił się sam i dopiero po trzech dniach dołączyła do niego Meghan Markle. Wspólna wizyta nieco uciszyła spekulacje o rzekomo pogarszających się relacjach pary. Do czasu. W końcowym przemówieniu książę Harry nie wspomniał o żonie ani słowem.