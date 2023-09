Cindy Crawford jest dziś uważana za jedną z najbardziej znanych modelek na świecie. Jej kariera zaczęła nabierać rozpędu w latach 90., kiedy to dołączyła do grona Claudii Schiffer, Naomi Campbell, Christy Turlington, Lindy Ewangelisty i Stephanie Seymour - razem tworzyły "Wielką Szóstkę". Już wtedy miała za sobą dwie okładki dla amerykańskiego "Vogue'a", jedną dla niemieckiego wydania, a także zaczęła pracować dla największych domów mody. Zainteresowanie jej osobą miało oprócz sławy i pieniędzy też ciemne strony. Zdarzało się, że była traktowana przedmiotowo.

Cindy Crawford gorzko wspomina wywiad u Oprah Winfrey

Kiedy popularność Cindy Crawford rosła, zainteresowali się nią dziennikarze, którzy zapraszali ją na wywiady. Jedną z tych osób była sama Oprah Winfrey, czego z perspektywy czasu modelka nie wspomina zbyt dobrze. W nowym programie dla Apple TV+ "The Super Models" wróciła wspomnieniami do tego dnia. Dziennikarka kazała jej wstać i zaprezentować swoje ciało. "'Czy zawsze miała takie ciało? Wstań na chwilę. To jest to, co nazywam CIAŁEM. Pokaż nam, dlaczego jesteś warta bycia tutaj" - przekonywała ją Oprah. Po chwili Crawford wstała i zaczęła nerwowo się uśmiechać w stronę publiczności.

Byłem jak przedmiot lub dziecko, które się widzi, ale nie słyszy. Kiedy wróciłam do tego nagrania, pomyślałam: "O mój Boże, to było naprawdę nie w porządku, zwłaszcza ze strony Oprah" - wspominała Cindy Crawford w "The Super Models".

Wywiad został już zdjęty z kanału na YouTubie Oprah Winfrey. Sama dziennikarka nie wydała oficjalnego stanowiska w sprawie. Warto jednak wyjaśnić, dlaczego Cindy Crawford podkreślała, że takie zachowanie było niedopuszczalne "szczególnie ze strony Oprah". Jej platformy stały się opiniotwórcze, po tym jak zaczęła poruszać kwestię molestowania dzieci, przestępstw seksualnych księży w USA, zwalczania narkomanii oraz body shamingu. Oprócz tego Winfrey od lat jest działaczką charytatywną i chętnie wspiera ważne przedsięwzięcia. Zdjęcia Cindy Crawford znajdziesz w naszej galerii na górze strony.