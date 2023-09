Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan cieszą się dużym zainteresowaniem w sieci. Fani małżeństwa są również ciekawi tego, co słychać u najmłodszego mieszkańca domu Majdanów, czyli Henryka. Ostatnio syn znanej pary postawił na nieszablonowy strój do przedszkola. Jesteście ciekawi, jak się prezentował?

Henio Majdan podjął decyzję odnośnie stroju. Jego tata nie mógł go powstrzymać

Trzyletni syn znanej pary wspaniale się rozwija. Na Instagramie jego rodziców możemy zaobserwować, jak spędza czas wolny, a także, jak wyglądają jego pierwsze kroki w edukacji. Wkrótce minie miesiąc uczęszczania do przedszkola. Mały Henio ma już kolegów i coraz lepiej radzi sobie bez pomocy rodziców. Ostatnio pokazał, że jest prawdziwym indywidualistą. Wszystko z powodu niecodziennego stroju do przedszkola.

Trudno jest przekonać trzylatka, żeby nie poszedł do przedszkola przebrany za Pirata. Mnie się nie udało - oznajmił Radosław Majdan w najnowszym poście, gdzie widzimy małego Henia przebranego za pirata.

Fani Majdana zachwyceni stylem Henia

"Pytanie, dlaczego nie może? Świat dziecka jest piękny!", "A niech chłopak będzie indywidualistą!", "Piękny chłopczyk, ale napiszę tak - widać po panu tę miłość i radość, a w panu uśmiechu szczęście, to ma pan w oczach, po prostu wspaniały tatuś", "Ale jak ma się takiego tatusia to żaden problem... mężczyźni muszą trzymać się razem", "Nie przekonywać! Moi chłopcy też lubią się przebierać do przedszkola" - napisali obserwatorzy Radosława Majdana pod jego najnowszym postem. Wielu z nich zachwyca się tym, jak były piłkarz wychowuje syna. Sam Majdan tak mówił o byciu ojcem w mediach: "Jest to miłość, która nie spodziewałem się, że kiedykolwiek mnie spotka. Jestem strasznie szczęśliwy. To miłość inna, niż do kobiety [...]. Miłość do dziecka to większe poczucie odpowiedzialności. Patrzysz na osobę bezradną, która jest na ciebie skazana. To jeszcze bardziej wzrusza i jeszcze bardziej to kochasz. Przejawy podobieństwa do ciebie, reakcje, które cię zaskakują to jest coś, co totalnie rozkłada na łopatki". Po zdjęcia Majdanów zapraszamy do galerii.