Ewelina Lisowska ma wielu fanów, a także krytyków, których ciężko było nie zauważyć w sieci, tuż po ogłoszeniu jej koncertu w TVP2. Niektórzy zarzucają, że wokalistka kierowała się tylko i wyłącznie możliwością wysokiego zarobku. Obecnie w sieci trwa burza z powodu występu Eweliny Lisowskiej u publicznego nadawcy. Jesteście ciekawi, jaki stosunek do wrogich komentarzy ma sama zainteresowana? Jak się okazuje, jest zadowolona ze swojej decyzji.

Ewelina Lisowska krytykowana za występ w TVP. "Kasa najważniejsza". Gwiazda odpowiada

Piosenkarka podzieliła się z fanami zapowiedzią ostatniego koncertu, kilka dni przed wydarzeniem. Z radością oznajmiła, że weźmie udział w "Biesiadzie miłosnej". Część słuchaczy ucieszyła się, zaś inni nie wytrzymali - musieli wylać swą złość w komentarzach pod postem Lisowskiej. "Ale że w TVPiS? Ewelino, nie idź tą drogą… Albo szybko zmień menadżera", "Kasa najważniejsza. I nieważne kto płaci", "W TVP? Wstyd" - czytamy na Facebooku. Lisowska żadnego wstydu nie odczuwa. Nie zwlekała z odpowiedzią i jasno dała do zrozumienia internautom:

Moja praca to występy artystyczne. Nigdy nie łączyłam i nie łączę i nie będę ich wiązać z polityką. Swój głos proszę wykorzystać, idąc na wybory. Nie zamierzam wykluczać się z działań artystycznych, bo rządzi partia A czy też partia B. Zawsze ktoś będzie rządził nie tak, jak sobie tego życzymy. Ile ludzi, tyle poglądów i opinii.

Jak Lisowska wyglądała na koncercie TVP?

Artystka postawiła tego wieczoru na bardzo wyrazisty akcent w ubiorze. Do czerwonej spódnicy z wysokim stanem, falbanami i wycięciem na nogę, dopasowała luźną koszulkę z widoczną nazwą znanego zespołu rockowego, Ramones. Spod góry wystawały połyskujące, siateczkowe rękawy. Piosenkarka postanowiła do tego looku spiąć włosy w obcisłego kucyka. Fani nie kryli zachwytu na Instagramie z powodu wyglądu gwiazdy. Cudownie, Calineczka Ewelinka, Piękna, Zjawiskowo wyglądasz, "Jesteś jak zawsze super" - czytamy. Po zdjęcia Eweliny Lisowskiej zapraszamy do galerii na górze strony.