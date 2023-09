Fani "Love Island" pękają ze śmiechu po tym, co zrobiła Weronika. "Najlepszy moment w sezonie"

Ósma edycja "Love Island" trwa w najlepsze. Każdy tydzień na wyspie jest coraz trudniejszy. Uczestnicy walczą o naprawdę dużą stawkę. Nie wszyscy jednak dogadują się tak, jakby chcieli. Między Adamem i Weroniką od dłuższego czasu nie układało się najlepiej, a ich konflikt przybierał na sile. Kobieta wciąż nie może pogodzić się z obojętnością chłopaka. Uczestnik cały czas daje jej jasne znaki, że nie jest nią zainteresowany. Jednak to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku, przebija wszystko inne. Jedno jest pewne. Weronika nie ma żadnych granic. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Figurski o ciężkich warunkach na planie "Temptation Island"

"Love Island". Weronika nie zamierza dać spokoju Adamowi

W najnowszym odcinku uczestników czekało przeparowanie. Swoich partnerów wybierały dziewczyny. Wszystko odbywało się całkiem przewidywalnie, aż nagle... do głosu doszła Weronika. "Wybieram tę osobę, bo moje serduszko bije dalej w jej stronę. Mimo tego, że wiem, że będzie spać po drugiej stronie łóżka, to będzie to dla mnie lepsze niż patrzeć na to, jak śpi z kimś innym. Wybieram Adama". Uczestnicy nie mogli uwierzyć w to, co się wydarzyło. "Ty, co ona odwaliła?" - komentowali. "Ja podziwiam odwagę i że jesteś taka waleczna" - powiedziała Karolina Gilon. Fani programu od razu rzucili się na profil "Love Island", by wyrazić opinię na temat spektakularnego przeparowania.

Fani "Love Island" w szoku. Śmiechom nie ma końca. Nowa ulubiona para?

Decyzja Weroniki zaskoczyła nie tylko uczestników, ale także wszystkich, którzy oglądają program. "Wybór Werki i mina Adama, to chyba najlepszy moment w tym sezonie, jak do tej pory" - zażartował jeden z fanów. "Uciekający pan młody", "Głosujmy na Adama i Werkę, ale by się zdziwili", "Weronikę w jednym odcinku się nienawidzi, a w drugim kocha" - żartowali widzowie. Przez komentarze już teraz przebija się hasztag "TeamWerkaiAdam". A wy co sądzicie o takim obrocie spraw? Będziecie głosować na nową parę? ZOBACZ TEŻ: Fani "Love Island" wściekli po wyrzuceniu ich ulubieńców. "Dajcie w końcu prawo głosu widzom"