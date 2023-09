Kwaśniewska i Badach na prywatnych kadrach. Skomentowała je nawet Kukulska

Trudno uwierzyć, jak szybko biegnie czas. O ślubie Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha było głośno 11 lat temu. Od tego momentu para wiedzie wspólnie szczęśliwe życie. Małżeństwo ceni sobie prywatność, od czasu do czasu publikując jedynie mniej szczegółowe informacje, by zaspokoić ciekawość fanów. Teraz prezenterka wrzuciła post z okazji rocznicy, a w nim różne zdjęcia z mężem, które stanowią niejako sentymentalną podróż po ich życiu. Fani są zachwyceni, a pod wpisem pojawiło się mnóstwo serdecznych życzeń - również od znanych znajomych. Więcej zdjęć Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Socha zdradza, jak będzie świętować rocznicę ślubu

Aleksandra Kwaśniewska wzruszyła fanów rocznicowym wpisem

Córka Kwaśniewskiego wrzuciła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia, pod którymi za pomocą hasztagów napisała "Jedenasta od ślubu i ciągle lubię typa". Fani zaczęli komentować post, który miał być uczczeniem 11. rocznicy ślubu. "Przesympatycznej i pięknej parze najserdeczniejsze życzenia. Kolejnych dobrych, szczęśliwych lat", "A ja lubię was oboje proszę państwa. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi", "Już jedenasta? Nie wierzę! Nic nie zmieniajcie. Jest the best! Najlepszego dla was!" - pisali użytkownicy. Życzenia parze złożyła również Natalia Kukulska. "Typiara i typ co mają się ku sobie nie bez powodu. Dadzą się lubić nawet osobno, a razem to już kombo cyber turbo się ich lubi" - dodała od siebie wokalistka.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Jak się poznali?

Małżeństwo poznało się przypadkiem w 2009 roku. Kwaśniewska wychodziła z Radia Zet, a Badach akurat promował tam swoją płytę. Para minęła się na korytarzu. Później wokalista przekazał dziennikarce egzemplarz albumu. "Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny - że tak odmieni moje życie" - mówił muzyk w rozmowie z "Vivą!". Otrzymanie prezentu było dla Kwaśniewskiej dużym wyróżnieniem, ponieważ prezenterka od lat była fanką piosenkarza. Kolejne spotkania tylko pogłębiły gorące uczucie. Niedługo później pojawiły się informacje o zaręczynach, a następnie, jak wiadomo, o ślubie. ZOBACZ TEŻ: Niepublikowane nagranie ze ślubu Rozenek i Majdana. Tak przemawiał wzruszony Radosław