Życie Leona Myszkowskiego mogliśmy obserwować odkąd tylko się urodził. Nic dziwnego - jest synem Justyny Steczkowskiej - divy polskiej estrady i Macieja Myszkowskiego - modela i architekta. Ale Leon ewidentnie nie chce być jedynie synem sławnych rodziców. Młody DJ ma na swoim koncie duże sukcesy - już niedługo rusza w trasę koncertową z takimi sławami, jak Michał Szpak czy Natalia Kukulska, a niedawno oficjalnie został prezenterem w Music Box Polska. Trzeba przyznać, że Leon pracuje na swoje nazwisko znacznie ciężej niż jego równolatkowie, mimo że z show-biznesem ma do czynienia od dziecka.

Obcowanie w show-biznesie "odkąd się pamięta" to trudna sztuka. Leon Myszkowski powiedział dziennikarce Plotka, Karolinie Sobocińskiej, że nie zna innego życia. Trudno mu się dziwić. Został jednak zapytany, podobnie jak podczas konferencji ramówkowej polsatowskiego festiwalu w Sopocie jego kolega po fachu, Allan Krupa, o to, co sądzi o jednej z najbardziej kontrowersyjnych piosenkarek w show-biznesie - Dodzie. Okazało się, że Myszkowski ją... podziwia. DJ uważa, że Doda wykonuje gigantyczną pracę i cały czas prze do przodu, co bardzo mu się podoba. Nie ukrywał, że niewiele osób tak potrafi. Dodał też, że jego mama i Doda obecnie są... przyjaciółkami. Więcej zdjęć Leona Myszkowskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony, a cały wywiad możecie obejrzeć poniżej tekstu.

Podziwiam za nakład pracy i pewną taką "moc" w środku. Wiem, że kiedyś były dymy, bo oglądałem "Gwiazdy tańczą na lodzie", zresztą bardzo ciekawy to był program, ale niezależnie od tego, za pracę, którą ktoś wkłada, niezależnie od tego, czy się go lubi, czy nie, należy go szanować. Konflikt jest oczywiście już dawno zażegnany, przyjaciółki itd., ale do czego zmierzam... tak gigantyczne nakłady pracy i to, jak naprawdę można przeć do przodu cały czas, uważam, że zawsze należy podziwiać. Chwali się coś takiego, bo niewiele ludzi ma taką siłę w sobie - przyznał Leon.

