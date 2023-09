W piątkowy wieczór 22 września w Mielniku odbył się koncert "Murem za polskim mundurem". To odpowiedź na premierę filmu Agnieszki Holland "Zielona granica". Tego wieczoru nie zabrakło utworów patriotycznych. Publiczność spędziła czas wolny przy "Wojenko, wojenko", "Przybyli ułani pod okienko", "Jak to na wojence ładnie" czy "O mój rozmarynie". Popek kilkukrotnie zabrała głos podczas koncertu. Wypowiedziała się między innymi na temat znaczenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Co dokładnie zawarła w przemowie?

REKLAMA

Zobacz wideo Popek o nagłym zniknięciu z anteny

Popek zwraca się do Straży Granicznej. "Mamy takich obrońców"

Dziennikarka zaczęła przemówienie następująco: "Spotykamy się w szczególnym miejscu i w szczególnym czasie. To tutaj królowie polscy Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt Stary oczekiwali na przyjęcie korony polskiej. Tutaj bywała królowa Bona. Tuż obok nas płynie Bug, zaś kilka kilometrów za nim jest już granica z Białorusią. To właśnie tam Wojsko Polskie, Straż Graniczna, polskie służby strzegą naszego bezpieczeństwa". Popek następnie postanowiła, że bezpośrednio zwróci się mundurowych. Wyraziła przy tym wdzięczność w imieniu Polaków.

Jesteśmy dumni, że mamy takich obrońców, jesteśmy dumni, że mamy was. Tym koncertem pokazujemy, że jesteśmy z wami solidarni, bo nam też zależy na bezpieczeństwie naszej ojczyzny. Chcemy zasypiać i budzić się spokojnie. Wasza służba zasługuje na uznanie, szacunek i pamięć. Wy i wasze rodziny czuwacie i nie są to puste słowa. Widzimy, jak wygląda współczesna wojna. Nie chcemy tego. Pragniemy pokoju - wyznała dziennikarka.

Anna Popek na scenie porównała organizatorów koncertu do żołnierzy. "Wy stoicie na straży naszych granic, a my stoimy na straży waszego dobrego imienia" - powiedziała. Stwierdziła też, że wszyscy Polacy pragną pokoju bez względu na to, jakie mają poglądy polityczne. A polscy żołnierze, straż graniczna po prostu bronią każdego z nas, po prostu bronią Polski, dziękujemy wam za to - powiedziała Anna Popek.

Halina Mlynkova zdementowała doniesienia o występie w TVP

Na scenie widzowie mogli oglądać takich artystów, jak: Anna Józefina Lubieniecka, Natalia Krakowiak, Antek Smykiewicz, Łukasz Drapała, Marek Piekarczyk czy Bartas Szymoniak. Na liście znalazła się też Halina Mlynkova, ale artystka dosadnie skomentowała ten fakt na swoim instagramowym profilu, wprost pisząc, jakie ma plany na wieczór. "Pojawiła się informacja, że wystąpię dziś w koncercie "Murem za mundurem" mające na celu wsparcie straży granicznej. Nie biorę udziału w tym koncercie, a dzisiejszy wieczór mam zamiar spędzić w kinie" - napisała Halina Mlynkova.