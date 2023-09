Wpadka Jolanty Kwaśniewskiej w TVN24. Widzowie patrzyli tylko na jedno

Jolanta Kwaśniewska nie milczy w ważnych sprawach. Chętnie udziela wywiadów, co uczyniła i tym razem. Została zaproszona do popularnego formatu w TVN24, gdzie skomentowała aktualne wydarzenia w Polsce. Jej wystąpieniu towarzyszyła pewna wpadka, co wpadło w oko widzom programu.

Zobacz wideo Kwaśniewski o żonie. To ona stworzyła instytucję pierwszej damy

Jolanta Kwaśniewska mówiła o przerażających kwestiach. Widzowie nie mogli skupić się na przekazie

Wypowiedzi żony Aleksandra Kwaśniewskiego wielokrotnie otworzyły oczy Polaków. Tym razem podczas rozmowy w "Jeden na jeden" powiedziała: "Przerażające jest to, że gros osób mówi, że "nie jest tak najgorzej" i stara się urządzać w tej koszmarnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, gdzie nie mamy trójpodziału władzy, gdzie niszczone są sądy, gdzie niszczone są autorytety, gdzie pieniądze otrzymują jakieś faszystowskie ugrupowania". Kwaśniewska nie zamierza oddać Polski, którą kocha. Mocne słowa byłej prezydentowej nie utkwiły w pamięci widzów tak, jak jej wygląd podczas tego odcinka formatu. Pojawiły się pogłoski, że Kwaśniewska przyszła na wywiad "prosto od optyka", gdyż zauważono u niej okulary z naklejką na szkłach. Wątek byłej prezydentowej został poruszony na jednym z popularnych profili z memami na Instagramie.

Jolanta Kwaśniewska https://www.instagram.com/make_life_harder/

Nie tylko Kwaśniewskiej zdarzają się wpadki. Ten sam błąd popełniła Brigitte Macron

Te dwie znane osobistości mają na koncie taką samą gafę. Chodzi o wybór stroju z okazji spotkania z przedstawicielami brytyjskiej monarchii. Brigitte Macron, czyli żona prezydenta Francji, założyła spódnicę o nieodpowiedniej długości na przyjazd króla Karola III i jego ukochanej. Pokazała kolana, co zostało uznane przez wielu za nieodpowiednie. Zgodnie z królewską etykietą przy okazji wizyty koronowanych osób ta część ciała powinna być zakryta. Co z kolei zrobiła Jolanta Kwaśniewska? Podczas spotkania z Elżbietą II postawiła na suknię również odsłaniającą kolana. Ta pomyłka była wynikiem niewiedzy. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj, zaś więcej zdjęć żony Aleksandra Kwaśniewskiego zobaczycie w galerii na górze strony.