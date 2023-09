O Jakubie Kiwiorze jest bardzo głośno. Wschodząca gwiazda polskiej piłki może pochwalić się nie tylko świetnymi występami w angielskim klubie Arsenal F.C., ale również udanym życiem prywatnym. Piłkarz ma piękną partnerkę, z którą niedawno wziął ślub - niejaką Klaudię, która w sieci posługuje się ksywką Claudia Redhead [ang. rudowłosa], mimo, że jest posiadaczką długich blond włosów do pasa.

Piękna polska WAG zwróciła uwagę fanów Arsenalu. Komplementom nie było końca

Nowa choreografia Klaudii Kiwior przykuła uwagę nie tylko fanów twerku (bo w takim stylu tańczy kobieta Kiwiora), ale również kibiców Arsenalu. Ci nie szczędzili jej komplementów. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Prawdziwa Barbie w akcji", "Tak, kochanie, jesteś twerkową Barbie", "Oryginalna lalka Barbie", "Cukiereczek" - pisali.

Klaudia twerkiem zainteresowała się w wieku 18 lat. Wcześniej przez lata tańczyła dancehall. Często w swoich twerkowych choreografiach zawiera również elementy tańca sprzed lat. "Chcę wrócić do swoich początków, do tych klimatów. Uwielbiam dzielić się z ludźmi swoją pasją, ale nie zapominajcie, to wszystko moja własna droga. Oddałam temu całe serce" - przyznała tancerka w rozmowie z DailyStar. "Freestyle przy tym utworze był przyjemnością, może nie jest najczystszy, ale kiedy niesie cię nuta, nie zwracasz tak dużej uwagi na szczegóły" - dodała.

Kiwior dołącza do Arsenalu. Wielki kontrakt

Jakub Kiwior od kilku lat zbiera doświadczenie w zagranicznych klubach. Na początku tego roku zamienił Spezię Calcio na Arsenal. Klub z północnego Londynu zapłacił za niego 22 miliony funtów. 23-latek podpisał kontrakt z drużyną prowadzoną przez Mikela Artetę do 30 czerwca 2028 roku. Choć początki w nowym klubie nie należały do najłatwiejszych, z czasem zaczął radzić sobie coraz lepiej. W marcu 2023 znalazł się na pierwszej liście powołań Fernando Santosa i był podstawowym środkowym obrońcą drużyny w meczach eliminacji Mistrzostw Europy 2024 z Czechami (1:3) i Albanią (1:0). Więcej zdjęć Klaudii Kiwior i Jakuba Kiwiora znajdziecie w naszej galerii na górze strony.