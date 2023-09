Magdalena Ogórek od lat związana jest z Telewizją Polską. Od 2016 roku współprowadzi emitowany w TVP info program "W tyle wizji". Rok później zaczęła prowadzić w tej samej stacji "Studio Polska" oraz "O co chodzi". Przez jakiś czas w formacie "W kontrze" tworzyła duet z Jarosławem Jakimowiczem. Aktualnie można ją zobaczyć w innym programie TVP Info "Minęła dwudziesta". Ogórek ma za sobą także nieudaną karierę polityczną. W 2011 roku bezskutecznie kandydowała do Sejmu z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ta sama partia promowała ją w wyborach na prezydenta w 2015 roku (Ogórek zdobyła wówczas jedynie 2,38 procent głosów). Co ciekawe, po przegranych wyborach zaczęła bardzo pozytywnie wypowiadać się na temat Andrzeja Dudy, jak również polityki prezesa Prawa i Sprawiedliwości - Jarosława Kaczyńskiego. W tym samym czasie coraz częściej zaczęła pojawiać się w TVP Info. Nie każdy jednak wie, że nim zaczęła pracę w programach telewizji publicznej, chciała być aktorką.

Magdalena Ogórek w serialu "Lokatorzy"

Magdalena Ogórek ma na koncie kilka małych ról w popularnych serialach, a także epizody w filmach fabularnych - "Pokaż kotku, co masz w środku", w którym zagrała ekspedientkę na stacji benzynowej oraz w "Los Chłopacos", gdzie pojawiła się na ekranie jako reporterka. Ogórek zadebiutowała w 2002 roku, wcielając się w pielęgniarkę w serialu "Na dobre i złe". Później na przestrzeni lat wracała do produkcji. W tym samym roku pojawiła się także w popularnym wówczas sitcomie "Lokatorzy". Ogórek wystąpiła w 87. odcinku produkcji, który nosił tytuł "Męskie tajemnice". Na ekranie widzowie mogli zobaczyć ją raptem przez kilka minut - wcieliła się bowiem w infantylną sekretarkę, która wchodzi w krótki dialog z jednym z bohaterów. Co jakiś czas w sieci pojawia się nagranie z tym występem Ogórek.

Koniec aktorskiej kariery Magdaleny Ogórek

Magdalena Ogórek nie zyskała sławy jako aktorka. Ostatni raz zagrała w 2014 roku. Wówczas wystąpiła w dwóch odcinkach "Na sygnale". Co ciekawe, zakończyła "aktorką karierę", tak jak próbowała ją zacząć - rolą w serialu "Na dobre i złe". Zdjęcia Magdaleny Ogórek, również te archiwalne, znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.