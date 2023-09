Taco Hemingway i Iga Lis należą do tych gwiazd, które raczej nie lubią afiszować się związkiem. Nie wychodzą razem na ścianki, bardzo rzadko wstawiają wspólne zdjęcia, a również jakiekolwiek wypowiedzi na temat łączącego ich uczucia to rzadkość. Para oficjalnie potwierdziła związek w dość nietypowy sposób. W 2018 roku córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin zdecydowała się jednak w końcu potwierdzić wszelkie spekulacje i opublikowała pierwsze wspólne zdjęcie, gdzie po sylwestrowej nocy wyznała ukochanemu miłość.

Taco Hemingway i Iga Lis unikają blasku fleszy

Jeszcze w tym samym roku Taco Hemingway wydał płytę "Cafe Belga", gdzie po raz pierwszy zaśpiewał o ukochanej. W "4 AM in Girona" można było usłyszeć: "Przy okazji, ona nienawidzi, kiedy nazywają ją modelką, / To niesprawiedliwe, ona woli teraz książki / Powiem to teraz, upewnię się, że wyraźnie, /Jestem w niej zakochany, / Proszę, macie to, wsadźcie to do swojego artykułu.", a i w "Modigliani" przedstawił swój obiekt westchnień, jako piękną złotowłosą dziewczynę. Po czasie zdecydował jednak, że nie będzie zbyt dużo rapować o miłości. W ten sposób chciał zagwarantować spokój partnerce.

Gdyby daliby ci spokój, częściej pisałbym love songi, ale tego dziś nie robię, bo im nie chcę dać zarobić (nie nie, nie). [...] Jedźmy na wakacje, gdy nas męczą paparazzi [...] Wiem, że ciebie już nękali, gdy byłaś jeszcze dzieciakiem (yeah, yeah, yeah) - słyszeliśmy w "Ortalionie".

Taco Hemingwaya i Igę Lis połączyła ścieżka zawodowa

Obecnie Taco Hemingway i Iga Lis są ze sobą powiązani również na ścieżce zawodowej. Córka Kingi Rusin ukończyła historię i stosunki międzynarodowe w Londynie, jednak to zamiłowanie do fotografii i sztuki filmowej stały się jej sposobem na życie. Miała okazję pracować przy klipie "Gelato" promującym nowy krążek ukochanego zatytułowany "1-800-OŚWIECENIE". Raper z kolei podkreśla, że jest jej niezwykle wdzięczny za zaangażowanie, ale przede wszystkim ogromne wsparcie i cierpliwość. Zdjęcia Taco Hemingwaya i Igi Lis znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Taco Hemingway Instagram @tacohemingway