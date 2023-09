22 września film Agnieszki Holland "Zielona granica" trafił do multipleksów i kin studyjnych w całej Polsce. Obraz, który dotyczy wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, został ostatnio doceniony na arenie międzynarodowej i nagrodzony Nagrodą Specjalną Jury na festiwalu w Wenecji. Poprzez poruszany temat jest jednak w Polsce solą w oku władzy i politycy z obozu rządzącego i narodowych mediów robią na "Zieloną granicę" zmasowaną nagonkę. Przed pokazami przedpremierowymi, które odbywały się m.in. w Warszawie i Krakowie, pojawiły się też protestujące środowiska narodowe. "Tylko świnie siedzą w kinie! Nie pozwólmy na jawną białorusko-putinowską propagandę w naszym mieście! Przyłącz się do naszej pikiety" - nawoływali członkowie Młodzieży Wszechpolskiej zebrani wokół Kina pod Baranami. Władza znalazła kolejny sposób na przekazanie swojej narracji. Przed filmem nakazano wyświetlanie specjalnego spotu.

Film Agnieszki Holland ocenzurowany? "Ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem"

Obóz rządzący znalazł sposób na dorzucenie swojego komentarza do filmu Agnieszki Holland nawet wobec osób, które nie mają ochoty go słuchać. Przed pokazami filmu kina studyjne w całej Polsce będą musiały wyświetlać specjalny spot. "Nasz krótki spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, przebieg tej operacji i rozwiązanie, które wprowadziliśmy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiego państwa" - poinformował podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży podczas konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, która odbyła się 21 września. W internecie od razu pojawiły się komentarze, że właśnie odbyliśmy podróż w czasie i wracamy do głębokiej komuny. Dlaczego ministerstwo zdecydowało się na taki ruch? Podsekretarz stanu w MSWiA nie bawił się w subtelności.

Ponieważ film zawiera wiele nieprawd, przeinaczeń zdecydowaliśmy, jako kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem - oznajmił Poboży.

TVP reaguje na premierę filmu Holland. To odpowiedź stacji

Telewizja Polska z okazji ogólnopolskiej premiery filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" wprowadziła zmiany w ramówce. Z programu zniknęły popularne i lubiane seriale. Na ich miejsce zostanie wyemitowany koncert "Murem za polskim mundurem", który jest odpowiedzią podlegającej obozowi rządzącemu stacji na film Holland. Kogo TVP zaprosiła do pojawienia się na scenie? Z programem i szczegółami wydarzenia możecie zapoznać się tutaj.