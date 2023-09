Marcin Hakiel zyskał rozgłos, występując w "Tańcu z Gwiazdami", a później dzięki medialnemu związkowi z Katarzyną Cichopek. Małżeństwo celebrytów zaskoczyło fanów, kiedy ogłosili, że po 17 wspólnie spędzonych latach, rozstają się. Niedługo później okazało się, że Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, a tancerz z tajemniczą Dominiką. Relacja tych ostatnich nie przetrwała, ale wygląda na to, że Hakiel nie próżnuje i znalazł nową sympatię. Nie pokazał jej twarzy, ale już wiadomo, kim jest tajemnicza wybranka.

Marcin Hakiel na randce

Marcin Hakiel pochwalił się na InstaStories zdjęciami z galerii sztuki. Tancerz nie był tam sam. Na opublikowanych zdjęciach widać, że towarzyszyła mu kobieta, o czym pisaliśmy TUTAJ. Celebryta nie pokazał jej twarzy (podobnie chronił prywatność poprzedniej partnerki). Widać jednak, że jego towarzyszka jest elegancko ubrana - postawiła na kwiecisty płaszcz i szpilki w kolorze złota. Sam Hakiel również wskoczył w pantofle i ciemne eleganckie spodnie. Prawdopodobnie obdarował nową sympatię prezentem, bo widać, że kobieta trzyma w dłoni uroczy bukiet.

Kim jest tajemnicza sympatia Marcina Hakiela?

Mimo że Hakiel nie chciał ujawniać danych towarzyszki, ta nie jest już do końca anonimowa. Portal Pomponik zauważył, że niemal identyczne kadry, jak te, które opublikował Hakiel, znajdują się na instagramowym koncie niejakiej Dominiki. Odszukaliśmy owe konto i widać, że Dominika jest związana ze światem show-biznesu. Obserwuje ją nie tylko Marcin Hakiel, ale również Andrzej Chyra. Widać też, że urocza brunetka na jednym ze zdjęć pozuje z psem Marcina Dubiela. Co jeszcze wiemy o Dominice? To piękna brunetka, która uwielbia podróże. Chętnie chwali się zdjęciami z Krety, Paryża czy Dubaju. Wygląda też na to, że jest fanką Beyonce, bo była na jej koncercie w Warszawie. Co ciekawe, instagramowe konto kobiety jest aktualnie prywatne. Można więc wywnioskować, że ceni sobie anonimowość. Przypominamy, że więcej zdjęć Marcina Hakiela znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.