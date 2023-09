Derpieński bez grama makijażu. Wygląd sprzed dodania "dolarsów" do porannej kawy

Pięć minut Caroline Derpieński trwa w najlepsze. Celebrytka niemal wszystko, co dotknie, zamienia w nagłówek. Była już u Kuby Wojewódzkiego, zapowiedziała wytoczenie procesu Katarzynie Nosowskiej, wpadła w konflikt z Anetą Glam, a przy okazji prężnie rozwija Instagrama, gdzie wrzuca dość mocno podrasowane zdjęcia. Samozwańcza "ikona Polaków" działa także na TikToku, na którym decyduje pokazywać się w bardziej naturalnym obliczu. Właśnie dzięki temu medium jesteśmy w stanie podejrzeć, w jakim stanie jest cera miłośniczki "dolarsów".

Zobacz wideo Influencerki nie pozostawiły suchej nitki na Derpieński. "Biedna dziewczyna z Pcimia Dolnego"

Caroline Derpieński bez grama makijażu. W takim stanie jest jej cera

"Wstałam i potrzebuje nowych diamentów, dajcie mi nowe diamenty" - zaczyna filmik Derpieński. W materiale widzimy przygotowującą makijaż celebrytkę, która opowiada o uwielbieniu do błyskotek. Derpieński w którymś momencie zapędza się do tego stopnia, że zachęca obserwatorów do wrzucania co najmniej dziesięciu diamentów do porannej kawy. Przy okazji możemy jednak podejrzeć, w jakim stanie jest jej cera zaraz po tym, jak ta wstanie z łóżka. "Myślałam, że takie milionerki malowane są przez makijażystkę. Szacun za pokazanie się w naturalnej odsłonie i bez żadnego Photoshopa", "Wiele dziewczyn tego potrzebowało. Super, że bez makijażu", "Pozytywność aż bije z ekranu" - czytamy w komentarzach.

Nie tylko Caroline Derpieński pokazuje się bez makijażu. Te gwiazdy też nie mają z tym problemu

Kiedyś to paparazzi pokazywali zdjęcia celebrytów, na których widać, jak ci wyglądają bez makijażu. Czasy się jednak zmieniły. Teraz to sławy publikują kadry, na których pozują w wersji sauté. Caroline Derpieński to niejedyna znana osoba, która pokazuje się bez makijażu. Katarzyna Cichopek często zachwyca promienną, naturalną cerą. Małgorzata Rozenek czasem dodaje relacje prosto po przebudzeniu. Problemów z brakiem filtrów nie ma również Sylwia Bomba. Ostatnio prosto z łóżka nadawała również znana z "Klanu" Dorota Naruszewicz. Więcej kadrów Caroline Derpieński w naturalnym wydaniu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.