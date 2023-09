PILNE: Borys Budka pobity. Zaatakowano go w Galerii Katowickiej

Z doniesień "Gazety Wyborczej" wynika, że do napaści doszło na podziemnym parkingu katowickiego centrum handlowego. Polityk został uderzony, gdy wysiadał z samochodu. Dziennikarzom gazety udało się ustalić, że przed godziną 12 Budka złożył doniesienia w sprawie na komisariacie policji.

Atak na Borysa Budkę. Co już wiadomo w sprawie?

"Na pewno został uderzony, uszkodzono mu telefon komórkowy. Podobno jeden z atakujących został już namierzony przez policję" - przekazał działacz PO, z którym skontaktowała się "Gazeta Wyborcza". Doniesienia dziennika potwierdziła oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. "Osoba pokrzywdzona czuje się dobrze, nie wymaga pomocy lekarskiej". Potwierdziła także, że sprawca napaści rzeczywiście trafił już w ręce policji.

W jednej z galerii w centrum Katowic do pokrzywdzonego podszedł nieznany mężczyzna, który miał wytrącić mu z ręki telefon - dodała.

Informator dziennika przekazał również, że atak miał mieć wymiar polityczny. Z jego relacji wynika, iż Borysa Budkę wyzywano od nazistów. "Ten mężczyzna był dumny z tego co zrobił. Mówił językiem TVP. Ludzie oglądają to, wypisywany jest na paskach i potem w to wierzą. Jeśli tak dalej będzie, to dojdzie do tragedii. Jestem pełen obaw. Poradziłem sobie, ale jeśli ten człowiek miałby ze sobą nóż, to mogłoby dojść do tragedii" - powiedział Budka po wyjściu z komisariatu, cytowany przez "Gazetę Wyborczą"

Panie Kaczyński, to pan ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co dzieje się dzisiaj w Polsce. Jeżeli pan nie przestanie z tym swoim chorym językiem nienawiści, jeżeli pan nie zaprzestanie atakowania Donalda Tuska, ludzi koalicji Obywatelskiej, to dojdzie do tragedii. Czy pan chce, żeby powtórzyła się tragedia z Gdańska? Czy pan zdaje sobie sprawę, panie Kaczyński, że pana wyznawcy biorą dosłownie pana słowa? - dodał polityk.

Interii udało się także ustalić, że mężczyzna, który zaatakował Budkę, to 49-letni mieszkaniec Katowic. Miał krzyczeć do polityka, aby ten "sp***** do Niemiec", popychał go i wytrącił mu telefon z ręki. Portal donosi, że napastnik odpowie za zniszczenie mienia oraz prawdopodobnie za naruszenie nietykalności cielesnej.