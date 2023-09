O związku Patrycji Tuchlińskiej i przedsiębiorcy Józefa Wojciechowskiego zrobiło się głośno w 2018 roku. Miliarder jest właścicielem Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju, gdzie kilka lat temu modelka pojawiła się na pokazie Evy Minge. Miała wtedy zaledwie 23 lata, a on niedawno przekroczył 70. Dziś wychowują razem syna Augustyna i wygląda na to, że tworzą szczęśliwy związek. Była modelka jest absolwentką inżynierii mechanicznej, ale obecnie nie pracuje. Tuchlińska zajmuje się domem, dwuletnim potomkiem i swoim luksusowym życiem. Para mieszka w willi nad Zalewem Zegrzyńskim.

Patrycja Tuchlińska zasiadła ostatnio w jury Miss Supranational 2023, konkursu piękności, który organizuje World Beauty Association z Panamy. Sama chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Konto modelki na Instagramie śledzi ponad 60 tysięcy obserwatorów. To właśnie tam chętnie pokazuje ujęcia ze swojego bajkowego życia. Na jej profilu znajdziemy zdjęcia z najlepszych hoteli i kurortów m.in. w Dubaju, RPA, na Bahamach i Seszelach. Ostatnio para spędziła wakacje w Rumunii. Kiedy odpoczynek dobiegł końca, na lotnisku czekał na nich prywatny samolot z obsługą. W trakcie podróży zrelaksowana modelka popijała z przyjaciółką szampana.

Para na co dzień żyje równie luksusowo. Zakochani zamieszkali w ogromnej willi nad Zalewem Zegrzyńskim. Na Instagramie Tuchlińskiej można podejrzeć, jak ich lokum wygląda w środku. Internauci porównują to wnętrze do posiadłości bohaterów "Dynastii". 76-letni Józef Wojciechowski z pewnością może sobie na to pozwolić. W 2019 roku pojawił się na liście 100 najbogatszych Polaków magazynu "Forbes" i jego majątek szacuje się na miliard złotych. Jest też udziałowcem holdingu budowlanego J.W.Construction. W willi pary dominują jasne kolory, złoto i marmur. Dzięki wielkim oknom pomieszczenia wydają się jeszcze obszerniejsze. W środku można dostrzec kryształowe żyrandole i kolekcje antyków. Na terenie posiadłości znajduje się także wielki ogród z basenem, korty tenisowe i ptaszarnia. Jak wam się podoba?

Partnerki Józefa Wojciechowskiego. Miliarder ewidentnie ma swój typ. Tuchlińska nie była pierwsza

Patrycja Tuchlińska jest aż o 48 lat młodsza od swojego partnera, ale to niejedyna młodsza kobieta, która spotykała się z Józefem Wojciechowskim. To właśnie za sprawą swoich związków przedsiębiorca trafiał na okładki i wzbudzał tak ogromne zainteresowanie prasy. Był związany z młodszą o 37 lat Laurą Michnowicz. Modelka zdobyła tytuł Miss Lata w Koszalinie w 2005 roku i została jego drugą żoną. Urodziła mu dwóch synów, ale związek ostatecznie się rozpadł. W 2017 Wojciechowski związał się z 45 lat młodszą Beatą Pruską, Miss Polski i Runner Up Miss Elegant Universe 2018. Ich związek także się rozpadł, mimo że modelka często podkreślała chęć ślubu z miliarderem. Więcej o związkach Józefa Wojciechowskiego przeczytasz tutaj.