Andrea Bocelli urodził się 22 września 1958 roku w położonej w Toskanii niewielkiej wsi La Sterza. Muzyka zawsze była bliska jego sercu i choć w życiu miał wiele pasji i zajmował się innymi pracami, to miłość do śpiewania zwyciężyła. Nie zatrzymały go nawet problemy zdrowotne, z którymi Bocelli zmagał się od dziecka. Muzyk urodził się z wrodzoną jaskrą, a w wieku sześciu lat rozpoczął naukę w szkole z internatem, aby nauczyć się czytać w alfabecie Braille’a.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Rozenek ma długi. Wszystko przez chorobę

Andrea Bocelli miał zaledwie 12 lat, gdy całkowicie stracił wzrok

Z powodu jaskry Andrea Bocelli od zawsze miał poważne problemy z widzeniem. Lepiej funkcjonowało jego prawe oko, dzięki któremu mógł widzieć światło i kolory. Jak sam opowiadał, już we wczesnym dzieciństwie muzyka pomagała mu mierzyć się z chorobą. "Gdy miałem pięć lat, moja mama odkryła, że jedyną rzeczą, która przynosiła mi ukojenie, było puszczanie mi muzyki klasycznej z gramofonu" - cytuje Bocellego telegraph.co.uk.

Śpiewak przyznał też, że jako dziecko był bardzo energiczny i żywiołowy, a jego pasją, oprócz muzyki, była także piłka nożna. Niestety, gdy miał 12 lat podczas meczu uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Bocelli został uderzony piłką w twarz, co doprowadziło do wylewu krwi do mózgu, a w konsekwencji - całkowitej utraty wzroku. Lekarze okazali się bezradni.

Lekarze próbowali mnie leczyć różnymi operacjami. Użyli nawet pijawek, ale nic nie można już było zrobić - relacjonował muzyk.

Andrea Bocelli mógł zostać prawnikiem

Bocelli, ucząc się śpiewu, jednocześnie ukończył studia prawnicze. Po zdobyciu dyplomu rozpoczął nawet praktykę adwokata sądowego, jednak porzucił ją już po roku. Przełom w jego muzycznej karierze nastąpił na początku lat 90. Talent Bocellego odkrył włoski muzyk Zucherro, który poszukiwał tenorów do wspólnego nagrania utworu "Miserere". W 1993 roku śpiewak towarzyszył Zucherro w trasie koncertowej, a rok później rozbił bank na festiwalu w San Remo, podbijając serca publiczności z piosenką "Miserere". Do dziś nagrał kilkanaście albumów - zarówno popowych, jak i własnych interpretacji znanych oper. Jak podaje przedsiębiorstwo muzyczne Decca Records, z którym Bocelli podpisał kontrakt płytowy, jego album "Romanza" z 1997 roku to jedna z najlepiej sprzedających się płyt wszech czasów.