Wokół tej dwójki ostatnio jest bardzo głośno. Kylie Jenner po zakończeniu relacji z ojcem swoich dzieci Travisem Scottem związała się z prawdziwą gwiazdą filmową. Już od jakiegoś czasu mówiło się, że spotyka się z Timotheem Chalametem, jednak niewielu wierzyło w te rewelacje. To się jednak zmieniło, kiedy celebrytka została przyłapana z aktorem o francuskich korzeniach na czułościach podczas koncertu Beyonce. Później wybrali się na mecz, gdzie spijali sobie z dzióbków. Sami zainteresowani nie komentowali jednak rewelacji na swój temat i nie publikowali wspólnych zdjęć. Tapeta na telefonie najmłodszej z klanu Kardashian-Jenner wiele zdradza.

REKLAMA

Zobacz wideo Kylie Jenner ujawniła powód rozstania z Travisem Scottem?

Kylie Jenner pokazała uroczą tapetę z Timotheem Chalametem

Kylie Jenner obecnie przebywa na tygodniu mody w Mediolanie. Reporterzy Elle Mexico spotkali ją przed jednym pokazem wiosenno-letniej kolekcji Prady na 2024 rok. Tego dnia celebrytka była ubrana w obcisłą mini od domu mody, którą zestawiła z dość interesującą spódnicą wysadzaną kamieniami. Do tego dobrała czarne okulary i szpilki. Uwagę zwraca jednak jej telefon. Na tapecie można zobaczyć selfie z Timotheem Chalametem. Aktor całował ją w policzek.

Miłość wisi w powietrzu! Spotkaliśmy się z Kylie Jenner po jej przybyciu na pokaz Prady w Mediolanie i nie mogliśmy nie zauważyć, że ma najsłodszą tapetę - czytamy na Instagramie Elle Mexico.

Ekspertka ocenia relację Chalameta i Jenner

Pierwsze doniesienia o związku Kylie Jenner i Timotheego Chalameta pojawiły się wiosną tego roku, jednak zdecydowali się na publiczny debiut dopiero jesienią. Para była już widziana na koncercie Beyonce oraz meczu US Open. I choć według zagranicznych mediów aktor ma mieć poważne plany wobec celebrytki, ekspertka ocenia, że znacznie mniej zaangażował się w relację. Twierdzi, że to Jenner inicjuje okazywanie uczuć, natomiast on wolałby się po prostu dobrze bawić. Wygląda to tak, jakby byli w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o łączące ich uczucie. Zdjęcia Kylie Jenner znajdziesz w naszej galerii na górze strony.