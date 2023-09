Kwaśniewską i Badacha połączył przypadek. Ślub sprzed 11 lat był hucznym wydarzeniem

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach poznali się w 2009 roku. Wówczas dziennikarka wychodziła ze studia Radia Zet. W tym samym momencie uzdolniony muzyk zajmował się promocją swojej płyty. Minęli się na korytarzu. Badach przekazał Kwaśniewskiej egzemplarz albumu. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że przypadkowa znajomość przerodzi się w prawdziwą miłość. "Nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny - że tak odmieni moje życie" - mówił Badach w rozmowie z "Vivą!". 22 września 2023 roku para świętuje 11. rocznicę ślubu.

Zobacz wideo Badach o płycie z utworami Zauchy: Żyłem w przekonaniu, że nikt nie będzie chciał jej słuchać

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się 11 lat temu. Poznali się przez przypadek

Kwaśniewska była wieloletnią fanką Kuby Badacha, zanim się jeszcze spotkali. Z tego względu otrzymanie egzemplarza płyty było dla niej dużym wyróżnieniem. W tamtym momencie ich drogi jednak się rozeszły. Spotkali się ponownie na imprezie u wspólnych znajomych. To właśnie wtedy Badach zażartował, że Kwaśniewska będzie jego przyszłą żoną. Para od samego początku się dogadywała. Z czasem plotki o związku stały się prawdą. Niedługo później w mediach pojawiła się informacja o zaręczynach. Pomimo prób uniknięcia medialnego szumu, wesele córki prezydenta i muzyka odbiło się ogromnym echem w prasie.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach co jakiś czas pokazują swoje życie prywatne w mediach społecznościowych. Czasem nawet pojawiają się razem na oficjalnych przyjęciach. Tak było między innymi podczas promocji piosenki "Co w duszy gra". Badach skomponował muzykę, a jego ukochana zajęła się pisaniem tekst. Pomimo tego, że para nie ukrywa swojego szczęścia, w wywiadach wciąż pojawia się pewne pytanie. Fanów nurtuje jedna kwestia. Więcej zdjęć pary znajdziecie w galerii na górze strony.

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach wciąż są pytani o potomstwo. Jakiś czas temu powiedzieli, co o tym sądzą

Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach często są pytani o potomstwo. Para co jakiś czas musi mierzyć się ze złośliwymi komentarzami na ten temat. Córka prezydenta wielokrotnie podkreślała, że każda kobieta ma prawo decydować, czy chce zostać matką. "Wiemy, że macierzyństwo jest ogromnie ważne dla wielu kobiet, ale to nie powód, by te, które dzieci nie mają, były albo ignorowane, albo zmuszane do wiecznego tłumaczenia się ze swoich życiowych decyzji. Proszę zwrócić uwagę, że matek raczej się nie pyta, dlaczego się zdecydowały na dzieci. Jest to traktowane jako oczywisty wybór, a tak naprawdę powody bywają zaskakujące" - mówiła w jednym z wywiadów. Podkreśliła, że nikt nie powinien narzucać innym swojego stylu życia.