Shakira w czerwcu 2022 roku ogłosiła swoje rozstanie z Gerardem Pique i w mediach rozpętała się istna burza. Bardzo szybko pojawiły się plotki o niewierności piłkarza. Na ich potwierdzenie nie trzeba było długo czekać, bo niedługo potem paparazzi przyłapali go z kochanką, Clarą Chią Marti. Shakira bardzo przeżyła rozstanie i negatywne emocje rozładowała w utworze "BZRP Music Sessions #53", który nagrała z argentyńskim DJ-em, Bizarrapem. W kilka godzin utwór stał się prawdziwym hitem. "Diss na Pique" ma już ponad 620 milionów wyświetleń na YouTube. Shakira w piosence nie bawiła się w subtelności i bezpośrednio zwróciła się do piłkarza. Wyrzuciła mu wszystkie żale. Właśnie wypuściła kolejny utwór i znów uderzyła w byłego partnera.

Shakira znów uderza w Pique. Padło nazwisko niani ich synów. To ona wiedziała o jego romansie

Shakira nagrała nową piosenkę "El Jefe" z meksykańską grupą Fuerza Regida. Utwór w kilkanaście godzin zdobył aż 11 milionów wyświetleń na YouTube. Piosenka opowiada o wyzysku pracowników przez ich szefów. Temat pozornie bardzo daleki od rozstania wokalistki z Pique, ale gwiazda nie omieszkała wspomnieć o byłym partnerze i znów "wbić mu szpileczkę". W utworze pada nazwisko Lilly Melgar, zaufanej niani jej synów, Milana i Sashy.

Shakira mówi o oszukanej przez Pique kobiecie. To ona wiedziała o kochance fot. screen youtube.com/Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video)

Kobieta nawet przez chwilę pojawia się w teledysku. To ona miała odkryć romans Pique z Clarą Chią Marti i poinformować Shakirę. Zgodnie z medialnymi doniesieniami straciła przez to pracę. Nie dość, że została zwolniona, to jej ówczesny szef, Pique, nie wypłacił jej odprawy. Co ciekawe, Meglar ma nadal pracować dla wokalistki i zajmować się chłopcami.

Lilly Melgar, ta piosenka jest dla ciebie, bo nie zapłacili ci odszkodowania - zaśpiewała Shakira.

Shakira wspomniała o ojcu Pique. Nie ma o nim najlepszego zdania

Shakira w utworze "El Jefe" zawarła także kolejny fragment, który skierowany jest do piłkarza. Wspomniała o jego ojcu. "Mówią, że nie ma zła, które trwa dłużej niż sto lat. Ale jest jeszcze mój były teść, który nie wybiera się do grobu" - śpiewa wokalistka. To nie pierwszy raz, kiedy w utworze Shakira wspomina o rodzicach byłego partnera. Wcześniej pojawił się fragment z jego mamą. Teściowa wokalistki miała ponoć swój udział w rozpadzie ich związku. "Zostawiłeś mnie z twoją mamą jako sąsiadką. Prasa u moich drzwi i dług w urzędzie skarbowym. Myślałeś, że mnie skrzywdzisz, ale uczyniłeś mnie silniejszą. (...) Życzę ci powodzenia z moim, tak zwanym, zastępstwem" - zaśpiewała w piosence "BZRP Music Sessions #53".