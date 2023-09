Wraz z początkiem września rozpoczął się kolejny sezon "Love Island. Wyspa miłości". Choć nowa edycja dopiero pojawiła się na antenie, na rajskiej wyspie już jest sporo emocji. Niedawno wyspę opuścili Arek Oryga i Kamila Śliwa. Ich miejsce w willi zajęli nowi uczestnicy - Rafał Rużyło i Jaqueline Sgonina. Jak 31-letnia uczestniczka wyglądała lata przed tym, zanim zaprezentowała się na antenie Polsatu? Postanowiliśmy sprawdzić.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Alicja w ostrych słowach o montażu

"Love Island". Jaqueline Sgonina zdjęciach z przeszłości. Po blondzie ani śladu

Na Instagramie Jaqueline nie brakuje archiwalnych zdjęć, sięgających nawet 2014 roku. Uczestniczka "Love Island" nie zmieniła się bardzo. Od lat wierna jest swojemu wizerunkowi i długim włosom, które dawniej były nieco ciemniejsze i naturalne. Dziś wyspiarka stawia na refleksy, które rozświetlają jej pukle. Archiwalne zdjęcia Sgoniny znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

'Love Island' Jaqueline Sgonina fot. Polsat

Jaqueline Sgonina to nowa uczestniczka "Love Island". Co o niej wiemy?

Jaqueline Sgonina pojawiła się w 14. odcinku ósmej edycji "Love Island". Co o niej wiemy? 31-latka urodziła się w Niemczech, gdzie spędziła pierwsze lata swojego życia. Dziś mieszka w Warszawie, a na co dzień zajmuje się fotomodelingiem i działalnością w mediach społecznościowych. W czasie wolnym uwielbia uprawiać sporty ekstremalne, podróżować, ćwiczyć jogę i medytować. Czego szuka w programie? Uczestniczka mówi stanowcze "nie" wszelkim przelotnym znajomościom. Do "Love Island" przyszła po to, aby znaleźć wymarzonego partnera, z którym nawiąże dojrzałą relację.

Widzowie porównują Jaqueline z "Love Island" do Jennifer Lopez

Jaqueline, póki co, budzi pozytywne emocje widzów "Love Island". Z zaciekawieniem przyglądają się jej relacji z Bartkiem, któremu uczestniczka momentalnie wpadła w oko. Kiedy wybrali się na randkę z kamerami, fani programu porównywali ich do... Jennifer Lopez i Bena Afflecka. "Affleck i J.Lo z AliExpress", "Ale ta Jaqueline jest ładna", "Nasza polska J.Lo" - czytamy na Instagramie. Oglądacie "Love Island. Wyspa miłości"? Dajcie znać w komentarzach.