Krzysztof Globisz to wybitny aktor teatralny i filmowy, który karierę na deskach teatrów rozpoczynał już we wczesnych latach 80. Na koncie ma dziesiątki sztuk, filmów i seriali, ale na emeryturę jak na razie chyba się nie wybiera. Przed kontynuowaniem kariery Globisza nie powstrzymały nawet poważne problemy zdrowotne spowodowane rozległym udarem, którego doznał w 2014 roku. Choć jego skutki aktor odczuwa do dziś, cały czas jest aktywny zawodowo.

Krzysztof Globisz na festiwalu w Gdyni. Dostał owacje na stojąco

Niepokojące informacje o stanie zdrowia Krzysztofa Globisza obiegły media w lipcu 2014 roku. Aktor w wyniku udaru stracił pełną sprawną ruchowość, a także doznał zaburzeń mowy. Globisz przeszedł jednak rehabilitację, która już po kilkunastu miesiącach pozwoliła mu na krótki występ w jednym z krakowskich teatrów. Rok temu podczas festiwalu filmowego w Gdyni odbył się pokaz specjalny filmu "Prawdziwe życie aniołów" inspirowany historią Krzysztofa Globisza, który w produkcji zagrał główną rolę. Wówczas aktor nie pojawił się na wydarzeniu. Na filmowy festiwal dotarł jednak już w tym roku. 21 września miał miejsce pokaz biorącego w konkursie głównym filmu "Sny pełne dymu", gdzie także można podziwiać kreację Globisza.

Krzysztof Globisz, Żaneta Łabudzka AKPA

Na zdjęciach z wydarzenia Krzysztof Globisz pozuje razem z partnerującą mu na ekranie Żanetą Łabudzką-Grzesiuk. Jak podaje serwis zawszepomorze.pl, reżyserka i scenarzystka "Snów pełnych dymu", Dorota Kędzierzawska, pisała scenariusz z myślą o tych konkretnych aktorach. Film ma być hołdem dla pracy Globisza i jego walki z chorobą. Gdy aktor pojawił się na tegorocznej edycji festiwalu, otrzymał od publiczności owacje na stojąco.

Poruszające przemówienie Krzysztofa Globisza w Sandomierzu

Pojawienie się na festiwalu filmowym w Gdyni to zresztą nie pierwsze publiczne wystąpienie Krzysztofa Globisza w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na początku lipca był obecny na Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych w Sandomierzu, gdzie został uhonorowany Koroną Sandomierską i tytułem Aktora NieZwykłego. Przy okazji wygłosił krótkie, ale poruszające przemówienie, które na Instagramie uwiecznił Andrzej Seweryn. "Siądźcie sobie. Jestem sobą tylko przypadkowo. Trzeba grać z dziurą w duszy. Dziękuję" - powiedział Globisz.