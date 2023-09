Hakiel długo nie był singlem. Zabrał na randkę tajemniczą kobietę. Co za romantyk

Od momentu głośnego rozstania z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel był łączony z kilkoma kobietami. Przez pewien czas spotykał się z Dominiką, jednak ta relacja nie przetrwała próby czasu. Plotkowano także, że coś łączy go z Magdaleną Stępień. Teraz tancerz dodał zdjęcia z tajemniczą towarzyszką. Były kwiaty i wspólne wyjście do galerii sztuki. Wszystko wskazuje na to, że celebryta wybrał się na randkę.

Marcin Hakiel na zdjęciu z tajemniczą kobietą. Wybrali się do galerii sztuki

Jeszcze niedawno, po rozstaniu z Dominiką, Marcin Hakiel sugerował, że życie singla mu odpowiada. Być może już zmienił zdanie, bo właśnie podzielił się zdjęciami ze spotkania z tajemniczą kobietą. Tancerz nie pokazał jednak towarzyszki w całości. Na zdjęciu możemy jedynie dostrzec jej złote buty i elegancki płaszcz. Na innym ujęciu widzimy, że znajoma Hakiela trzyma w dłoniach bukiet kwiatów.

Marcin Hakiel screen Fot. Instagram.com/marcinhakiel

Hakiel gościł u Wojewódzkiego. Dostało się Kurzopkom

Marcin Hakiel niedawno gościł na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. W programie tancerz gorzko podsumował byłą żonę i jej obecnego partnera. W pewnym momencie gospodarz show zapytał Hakiela o publiczne pranie brudów i wynajętego detektywa. Celebryta odpowiedział, że to był jedyny sposób, żeby poznać prawdę o swoim małżeństwie. "Jeżeli coś się dzieje nie tak w małżeństwie, to jak masz się dowiedzieć? (...). Poza tym wszyscy moi przyjaciele wiedzą jak to wyglądało. Z szacunku dla moich dzieci i dlatego, że to jest matka moich dzieci, to nie opowiadam całej historii, ale pewnego dnia uznałem, że muszę wynająć nie detektywa, tylko detektywów, żeby dowiedzieć się, co się dzieje" - wyznał Marcin Hakiel. Jednocześnie tancerz zaprzeczył sugestii Wojewódzkiego, że parze zależy obecnie na spokoju. W jego opinii to tylko pozory. "W kuluarach moja była małżonka ze swoim obecnym partnerem robią sobie ze mnie pożywkę wśród przyjaciół i w branży" - dodał Marcin Hakiel. Na udział Hakiela w programie Kuby Wojewódzkiego miała zareagować Katarzyna Cichopek. Portal Shownews poinformował, że była żona tancerza miała zaangażować prawnika, żeby sprawdził wypowiedzi Hakiela pod kątem naruszenia dóbr osobistych.

Marcin Hakiel Fot. Player.pl/Kuba Wojewódzki screen